Truffa phishing con tranello: attenti, questo messaggio sembra vero

Trovarsi di fronte ad una truffa purtroppo è diventato semplicissimo e frequente. Sono tante le persone che si ritrovano a dover combattere queste problematiche del web anche tramite la posta elettronica. In basso ci sono alcuni messaggi che stanno girando vertiginosamente e che stanno fregando gli utenti senza che se ne accorgano.

Una truffa molto pericolosa si sta muovendo in queste ore tramite e-mail, fate molta attenzione

La prima truffa parla di una donazione enorme da parte di un fantomatico filantropo che però non esiste. L’obiettivo dei truffatori è quello di farsi contattare dagli utenti, quindi fate molta attenzione. Ecco il primo testo:

“Gentile beneficiario, Patrick e Frances Connolly ti hanno selezionato per una donazione/sovvenzione di beneficenza (1.000.000 di sterline). Per ulteriori informazioni, contattalo via email: conollypatrick144@gmail.com

Nota: contatta direttamente il Sig. Conolly via email: conollypatrick144@gmail.com“.

Oltre a questa truffa che purtroppo è stata vista anche altre volte, ce n’è anche un’altra che ha fregato tante persone, facendo credere loro che un grosso deposito in Bitcoin sarebbe stato effettuato sul conto. Truffe genere sono purtroppo sempre più frequenti e finiscono per mettere in difficoltà gli utenti. Eccola qui:

“Deposito Confermato

Il tuo account di mining non ha avuto attività di prelievo BTC da oltre 12 mesi.

Un deposito di 1,3426 BTC è stato inviato con successo al destinatario: MAIL DELLA VITTIMA.

Valore attuale: $138.114,93 USD

Preleva BTC Ora

L’attività del tuo account è stata temporaneamente sospesa e riprenderà dopo il prelievo di BTC.

L’ID della transazione blockchain sicura è disponibile nel tuo account.

Verifica il tuo Saldo Ora

Questa è una notifica automatica dal Sistema Bitcoin Network. Si prega di non rispondere a questo messaggio.”

È obbligatorio dunque tenere a bada questi messaggi proprio per evitare che possano formare dei pericoli difficili da scampare. Non cliccate mai sui link come prima cosa, potrebbe essere questo il primo passo.