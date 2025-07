Google NotebookLM: in arrivo una nuova sezione

Google ha annunciato una novità interessante. Su NotebookLM, la piattaforma pensata per aiutare gli utenti nell’organizzazione e nell’esplorazione di contenuti complessi, arriva una funzionalità denominata “Quaderni in evidenza”. Tale novità è stata introdotta con l’intento di offrire esempi pratici che mostrino il potenziale del servizio. Ciò attraverso una selezione di materiali creati in collaborazione con partner autorevoli del mondo editoriale e accademico. Secondo Google, i contributi provengono da autori, ricercatori, riviste e organizzazioni no-profit riconosciute per l’affidabilità e la qualità del loro lavoro. L’accesso a tale nuova sezione avviene tramite una scheda dedicata disponibile nella versione web di NotebookLM. Qui, gli utenti possono consultare quaderni già costruiti su temi molto diversi tra loro.

Google annuncia una nuova funzione per NotebookLM

Le collaborazioni di rilievo includono testate come The Economist, che ha messo a disposizione un’analisi sulle prospettive per il 2025. E anche The Atlantic, che contribuisce con una raccolta di consigli ispirati agli articoli di Arthur C. Brooks. Ci sono anche contenuti provenienti da Our World In Data, con un’approfondita analisi sull’evoluzione del benessere umano, e una guida scientifica su Yellowstone. Tra i materiali più originali, figurano persino le opere integrali di Shakespeare, pronte per essere esplorate in formato digitale.

Oltre alla qualità dei contenuti, un altro aspetto dell’iniziativa riguarda la possibilità per gli utenti di interagire attivamente con i quaderni. Non si tratta, infatti, di semplici documenti statici. Attraverso le funzionalità avanzate della piattaforma, si possono porre domande specifiche, ricevere risposte basate unicamente sui contenuti presenti, ascoltare sintesi audio e navigare tra i concetti principali grazie a strumenti visivi come le mappe mentali.

Tale novità arriva in un momento di grande fermento per NotebookLM. Quest’ultima ha visto recentemente il debutto dei “quaderni pubblici”. In breve tempo, gli utenti hanno già creato più di 140.000 quaderni. Ciò rappresenta un segno di un interesse crescente nei confronti della piattaforma.