Anche ByteDance arriva nel settore degli occhiali XR

L’innovazione tecnologica continua a ritmi velocissimi. Accanto all’inarrestabile sviluppo dell’intelligenza artificiale, un altro settore sta attirando grandi investimenti. Si tratta di quello della realtà estesa, rappresentata da visori XR e occhiali smart. Tra i protagonisti emergenti spicca ByteDance, la società madre di TikTok. Secondo alcune indiscrezioni riportate da The Information, l’azienda starebbe lavorando a un dispositivo XR. Molto più leggero e compatto. Il cui design ricorda quello degli occhiali da sci. Ma ciò che rende il progetto particolarmente interessante è l’approccio tecnico. Il visore non sarebbe del tutto autonomo, bensì collegato a un modulo esterno via cavo. Un’unità tascabile responsabile sia dell’alimentazione sia dell’elaborazione dati. Una soluzione simile è già stata adottata da Apple con il Vision Pro, ma in questo caso ByteDance punterebbe a un dispositivo più leggero e meno ingombrante.

ByteDance punta al settore degli occhiali XR e smart

A gestire lo sviluppo del progetto è Pico, la divisione hardware XR del gruppo. Quest’ultima si starebbe avvalendo di fornitori cinesi per la produzione dei componenti. Oltre alla struttura fisica, l’azienda starebbe lavorando anche su chip dedicati per abbattere la latenza tra i movimenti reali dell’utente e ciò che viene mostrato sul display. Tale tipo di ottimizzazione è fondamentale per migliorare la qualità dell’interazione immersiva e ridurre eventuali effetti di disorientamento o nausea.

Interessante anche il cambio di strategia da parte di ByteDance. In un primo momento, l’azienda mirava a competere direttamente con l’Apple Vision Pro, sviluppando un visore ad alte prestazioni. Eppure, osservando l’evoluzione del mercato e la direzione intrapresa da Meta, ha deciso di virare verso un approccio più minimalista e orientato alla portabilità.

Il mercato XR sta quindi attraversando una fase di transizione, in cui la ricerca della potenza assoluta lascia spazio all’importanza dell’equilibrio tra comfort, performance e fruibilità quotidiana. E in tale nuovo scenario, ByteDance sembra intenzionata a ritagliarsi un ruolo da protagonista.