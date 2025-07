Samsung Auto DeX attivato da un utente, ecco come si mostra l’interfaccia

Il sistema Samsung Auto DeX, di cui si è parlato più volte in via ufficiosa, è tornato al centro dell’attenzione grazie alla prova concreta pubblicata da Galaxy Techie su X. L’utente è riuscito ad attivarlo manualmente su un Galaxy A55, uno smartphone che non supporta DeX di default, dimostrando così che il progetto è reale e funziona anche su dispositivi di fascia media.

All’avvio, dopo la prima connessione, compare un messaggio di benvenuto con la dicitura “Welcome to New DeX” e due barre delle applicazioni: una di Auto DeX e una della versione standard di DeX. Una situazione che evidenzia come il sistema sia ancora in una fase sperimentale. È comunque possibile nascondere la barra DeX, rendendo l’interfaccia più pulita.

Interfaccia personalizzabile, ma restano tanti dubbi

Una volta attivato, Auto DeX offre una gestione autonoma dell’audio, dei widget e della grafica di sistema, con possibilità di modificare lo sfondo in base alla modalità giorno o notte. L’attivazione di quest’ultima avviene automaticamente all’alba e al tramonto, o quando si supera la soglia dei 30 km/h, grazie alla modalità Cruise pensata per ridurre le distrazioni alla guida.

I widget disponibili includono meteo, calendario, viaggi, luoghi vicini (come stazioni di servizio o parcheggi) e, con One UI 8, anche la scheda Now Brief. Il sistema mostra inoltre i testi dei brani in riproduzione, una funzione che potrebbe far discutere in termini di sicurezza. L’app Telefono integra tastierino, contatti recenti e rubrica.

Nonostante le funzionalità presenti, la domanda resta: Samsung ha davvero intenzione di lanciare Auto DeX? In un panorama dove Android Auto domina il segmento, e considerando la collaborazione in corso tra Samsung e Google, è difficile capire se si tratti di un progetto destinato al pubblico o solo a test interni. Per ora, è chiaro solo che il software esiste e funziona. Ma sul quando, dove e perché, tutto è ancora da scrivere.