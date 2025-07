Google Messaggi semplifica la gestione di foto e video: nuova interfaccia in fase di test

Google Messaggi

Google sta testando una nuova interfaccia per Messaggi, l’app predefinita di messaggistica su Android, che mira a rendere più immediata la condivisione di foto e video. Nell’ultima versione beta, è stata introdotta una modifica che separa in modo più chiaro i tasti per fotocamera e galleria, offrendo agli utenti un’interazione più intuitiva nella schermata di composizione.

Due pulsanti distinti per fotocamera e galleria

La principale novità riguarda la suddivisione dei comandi di accesso alla fotocamera e alla galleria. Nella versione beta più recente, accanto alla casella di composizione compare ora un tasto dedicato alla fotocamera, facilmente riconoscibile per chi desidera scattare una foto o registrare un video sul momento. Separatamente, è stato introdotto un nuovo pulsante per la galleria, che consente di selezionare rapidamente un file già presente nella memoria del dispositivo. Questa separazione evita confusione e rende più chiaro il comportamento dei comandi, migliorando l’esperienza utente soprattutto in fase di condivisione veloce.

La modifica porta Google Messaggi più in linea con quanto già avviene su altre app popolari come WhatsApp o Telegram, dove i tasti fotocamera e galleria sono visivamente distinti. In precedenza, Google Messaggi adottava un approccio più integrato, mostrando un’unica icona fotocamera che apriva una schermata ibrida da cui si poteva sia scattare una foto che accedere alla galleria. Con questo aggiornamento, la navigazione risulta semplificata e più prevedibile, soprattutto per gli utenti che si affidano abitualmente all’app per condividere contenuti multimediali.

Non cambia solo la posizione dei tasti, ma anche l’interfaccia generale è stata leggermente riorganizzata per offrire un accesso più diretto ai file recenti. Quando si preme il nuovo tasto galleria, si apre una finestra dedicata che mostra anteprime delle immagini e dei video, senza passaggi intermedi. Questo consente di ridurre il numero di tocchi necessari per allegare un contenuto alla conversazione. Inoltre, la fotocamera interna dell’app Messaggi mostra ora icone più chiare e leggibili, con comandi posizionati in modo più ergonomico, ottimizzati per l’utilizzo con una sola mano.