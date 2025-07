Elettrodomestici: nuove opzioni da Pulsee e Beko per il risparmio

Con le case che diventano sempre più smart emerge una vera esigenza: quella al risparmio. Ridurre i consumi energetici nelle abitazioni non è solo una scelta etica. Ma una strategia efficace per risparmiare denaro. Eppure, per ottenere risultati concreti è essenziale puntare su due elementi chiave: elettrodomestici ad alta efficienza e un uso consapevole dell’energia. È in tale contesto che nasce la collaborazione tra Pulsee Luce e Gas e Beko Europe. Ciò con l’obiettivo di sostenere la transizione verso uno stile di vita più sostenibile e responsabile. Grazie a tale partnership, i clienti Pulsee hanno a disposizione uno strumento prezioso per comprendere meglio i propri consumi energetici: l’Energimetro. Integrato nell’app Pulsee Energy, e sviluppato con il contributo della torinese Midori Connect, consente un monitoraggio continuo dell’energia utilizzata in casa. Ciò fornendo indicazioni puntuali su come migliorare l’efficienza e segnalando eventuali sprechi o anomalie.

Nuove opzioni per il risparmio degli elettrodomestici

Allo stesso tempo, Pulsee offre ai propri clienti l’opportunità di acquistare elettrodomestici di marchi rinomati a prezzi scontati fino al 30%. Come Whirlpool, Hotpoint Ariston, Beko e Indesit. Il catalogo è consultabile direttamente dall’app mobile o dal sito web dell’azienda. Basta recarsi nella sezione riservata agli utenti registrati. L’offerta comprende una vasta gamma di prodotti energeticamente performanti.

Un aspetto fondamentale di tale iniziativa è l’attenzione rivolta alla classe energetica degli apparecchi. Gli elettrodomestici di classe A rappresentano oggi il punto di riferimento in termini di efficienza. Consumano meno energia, riducono le emissioni di anidride carbonica e permettono un abbattimento dei costi in bolletta, specialmente a lungo termine. Si tratta quindi di investimenti che uniscono rispetto per l’ambiente e vantaggi economici concreti. La nuova proposta rappresenta un invito a ripensare il modo in cui si vive l’energia. Ciò con l’obiettivo di contribuire, ciascuno nel proprio piccolo, a un futuro più sostenibile e intelligente per le proprie case.