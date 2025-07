Google Messaggi: presente una funzione utilizzabile solo da Gemini

Google Messaggi

Quando parliamo di Google, ovviamente a vederci in mente, sono subito le suite di applicazione piattaforme che l’azienda fornisce ai propri utenti una molto amata sicuramente è Google Messaggi che da diverso tempo ormai gode di una profonda integrazione con Gemini, l’assistente di intelligenza artificiale prodotto da Google, il quale vanta ormai una discreta quantità di funzionalità davvero avanzate, tra queste una che riguarda per l’appunto la piattaforma Messaggi e il supporto a RCS, ciò consente al Chatbot integrato in messaggi di inviare per l’appunto testi o addirittura immagini generate direttamente ai contatti dell’utente.

Presente la formattazione

Recentemente un utente Telegram si è accorto di un piccolo dettaglio che era sfuggito a tutta la community, Gemini integrato all’interno di messaggi supporta la formattazione del testo contenuto all’interno di questi ultimi, tale funzionalità non è infatti disponibile manualmente all’interno di messaggi e infatti l’utente non può formattare come preferisce il testo inserendo ad esempio spaziature o grassetti laddove lo ritiene necessario, allo stesso tempo però l’utente Telegram hanno notato che il testo generato da Gemini conteneva al proprio interno una formattazione rappresentata da un’organizzazione specifica del testo e da alcuni grassetti inseriti.

Dunque utilizzare la formattazione è possibile ma solo attraverso Gemini, probabilmente Google ha scelto di non rendere disponibile manualmente questa possibilità per una molteplicità di ragioni probabilmente correlata alla compatibilità inter piattaforma che probabilmente rappresenta ancora un problema non da poco da superare, non a caso la funzionalità è lì pronta per l’uso, ma non c’è alcun modo di accedervi nemmeno bypassando il codice presente all’interno dell’applicazione, probabilmente Google lavorerà a questa cosa, ma solo in futuro.

Al momento dunque la formattazione rimane una funzionalità non disponibile se non per l’appunto a Gemini, per vedere l’arrivo di questa opzione servirà attendere ancora tanto tempo sebbene comunque non ha rilasciato nessun tipo di informazione a riguardo.