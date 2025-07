Amazon regala Samsung Galaxy Z Fold7 con sconto di 250 euro

Amazon torna indiscutibilmente a far sentire la propria voce in un mercato sempre più ricco di competitors, con il lancio di una promozione più unica che rara: in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare il Samsung Galaxy Z Fold7 risparmiando molto più di quanto avrebbero immaginato.

Il top di gamma dei foldable dell’azienda sudcoreana ha un costo davvero elevato, questo è effettivamente sotto gli occhi di tutti, di conseguenza apprezziamo la possibilità di abbassare, anche se leggermente, la spesa per il suo acquisto definitivo su Amazon. Prima di parlare di prezzi, facciamo un passo indietro ed analizziamo quelle che sono le specifiche tecniche. Le sue dimensioni sono incredibili, a partire dalla sottigliezza, soli 4,2 millimetri quando aperto, con 158,4 x 143,2 millimetri ed un peso di 215 grammi (è ovviamente resistente all’acqua e agenti atmosferici).

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ottimizzato appositamente per Samsung Galaxy, con frequenza di clock a 4,47GHz (è un ottimo octa-core), affiancato da GPU Adreno 830, ma anche con configurazione che prevede 16GB di RAM e 1TB di memoria interna (massimi, non espandibili).

Amazon, la migliore offerta sul Samsung Galaxy Z Fold7

Il prezzo di vendita dello smartphone top di gamma, o meglio foldable top di gamma, non potrebbe essere migliore, per il semplice fatto che l’utente si ritrova a pagarlo meno di quanto sarebbe previsto di listino: in origine il suo costo, per la variante da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, sarebbe di 2319 euro. Solamente per questi giorni è previsto lo stesso prezzo della versione con 128GB, quindi 2185 euro. In aggiunta è previsto uno sconto extra di 116 euro che è possibile applicare direttamente nella pagina del prodotto, per arrivare a circa 2059 euro per l’acquisto finale a questo link.