Toyota RAV4 2025: il SUV ibrido diventa ancora più audace

Con oltre 15 milioni di unità vendute nel mondo, Toyota RAV4 si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La sesta generazione si mostra con un look completamente rinnovato, pronto a imporsi con forza. Il frontale colpisce con fari a forma di C, simili a quelli dei più recenti modelli Toyota, incorniciati da una nuova griglia esagonale e un paraurti più aggressivo, con prese d’aria ampie e marcate. Lateralmente, passaruota squadrati e proporzioni più robuste. In coda, il posteriore si fa verticale per ottimizzare lo spazio interno, mentre i nuovi gruppi ottici orizzontali accompagnano il lettering “RAV4” al centro del portellone. Le dimensioni restano simili, anche se la sensazione è quella di un corpo leggermente più lungo, più imponente.

Lo stile dell’interno del modello Toyota è ora più moderno, con una plancia squadrata e una console centrale ridisegnata. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici consente di visualizzare informazioni essenziali, navigazione compresa, senza distogliere lo sguardo dalla strada. Al centro, il display da 12,9 pollici domina la plancia. Apple CarPlay, Android Auto e una nuova interfaccia rendono poi ogni comando più intuitivo. Presente anche un assistente vocale avanzato per guidare in totale sicurezza. Ci sono anche piccoli i comandi fisici del climatizzatore, mentre non mancano USB-C, pad di ricarica wireless e aggiornamenti OTA. Il sistema della Toyota gira sulla piattaforma Arene, che integra infotainment, aggiornamenti e ADAS in un ecosistema fluido e connesso. Il selettore del cambio trova posto sul tunnel centrale, in un abitacolo pensato per la funzionalità.

La Toyota sarà anche Plug-in da 308 CV

La Toyota RAV4 2025 sarà proposta solo con motorizzazioni ibride. La versione Full Hybrid arriva con 183 CV in versione a trazione anteriore e 191 CV per l’integrale, grazie a un powertrain ottimizzato. La versione Plug-in Hybrid offre fino a 100 km in elettrico e 308 CV con trazione AWD-i. La batteria da 22,7 kWh si ricarica in 30 minuti in DC fino a 50 kW. Disponibile anche con trazione anteriore, con potenza ridotta a 272 CV. Con il supporto del geo-fencing, il sistema passa alla modalità elettrica in automatico nelle zone a basse emissioni. La nuova Toyota RAV4 vanta anche sistemi ADAS di Livello 2. Il listino italiano? Ancora top secret. Il debutto su strada è fissato per la primavera del 2026.