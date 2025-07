Samsung One UI 8, arrivano diverse novità

Torniamo nel mondo del digitale e lo facciamo con delle new entry che riguardano uno degli smartphone più famosi al mondo. Parliamo delle nuove novità della Samsung One UI 8.

Quest’ultime dovrebbero portare dei nuovi cambiamenti alla schermata del telefono rendendola anche più dinamica.

Samsung One UI 8, ci sono delle novità?

L’arrivo della nuova interfaccia è ormai agli sgoccioli, e fa riferimento ai vari pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. Quest’ultimi saranno presentati durante il famoso evento Unpacked previsto per il 9 luglio. Nell’attesa di tutto la beta di Samsung One UI 8 è già disponibile, e quindi in poche parole possiamo andare a scoprire e conoscere in anteprima le diverse novità della prossima personalizzazione di Samsung, la quale si baserà su Android 16.

Per tutte quelle persone che richiedevano e sognavano la schermata di blocco degli smartphone Samsung con degli effetti diversi e molto avanzati per l’orologio di iOS, a quanto pare sarà quasi accontentato. Come già si sa, sul famoso sistema operativo degli iPhone si può impostare un orologio per la lock screen. Quest’ultimo si mimetizza in maniera ottimale all’immagine di sfondo, generando e realizzando una sorta di scena 3D ed evitando di sovrapporsi alle figure. Samsung ha voluto imitare una scena simile con la nuova Samsung One UI 8, ma lasciando il suo stile.

In questa soluzione proposta con l’arrivo di Samsung One UI 8, i numeri dell’orologio sembrerebbero adattarsi in modo dinamico allo stesso sfondo. Quest’ultimi sembrerebbero ridimensionarsi per non andare a coprire le diverse figure. Differentemente dalle diverse soluzioni precedenti, il nuovo widget è integrato nativamente nel sistema operativo e permette anche di spostare in modo autonomo l’orologio sulla schermata. L’idea è molto simile a quella proposta da Apple.

Un altra novità che rimane sempre molto interessante, riguarda la gestione dell’audio. In precisione quella che si lega all’utilizzo degli auricolari Galaxy Buds. Infatti nella beta di Samsung One UI 8, collegare gli auricolari comporta il blocco dell’accesso alle impostazioni audio native del telefono.

Normalmente rimane da osservare se il feedback degli utenti cambierà le diverse funzionalità prima del lancio ufficiale.