Truffa phishing: il messaggio è pericoloso, ha svuotato dei conti

Quello che può nascondere al suo interno una truffa può assumere caratteri davvero difficili da spiegare agli utenti. In queste ore però sta accadendo qualcosa di incredibile, con sempre più persone coinvolte all’interno di un inganno che starebbe girando in tutta Italia ma non solo. Bisogna evitare assolutamente di cliccare sui link presenti nei testi.

La nuova truffa che gira sul web non è sola: c’è anche un altro messaggio molto pericoloso

Il primo messaggio fa credere alle persone di poter entrare in affari con persone in India, ragion per cui viene richiesto il numero di telefono e tanti altri dati personali che verranno usati invece per altri scopi. Ecco il testo:

“Caro Amico,

Sono il Dott. Ivan Dawson. Ho un’attività che desidero proporLe come partnership da gestire in India.

Se è interessato e disposto a collaborare con me, La prego gentilmente di inviarmi il Suo nome completo e il numero di telefono, per il bene di entrambi.

Cordiali saluti,

Dott. Ivan Dawson“.

L’altro messaggio vuole convincere gli utenti a contattare l’indirizzo e-mail mittente, in modo che la truffa possa compiersi nella maniera più semplice possibile. Ecco come si articola il testo in questione:

“Buona giornata,

Spero che questo messaggio La trovi in buona salute e di buon umore.

La contatto per discutere di un progetto che, a mio avviso, potrebbe essere in linea con i Suoi interessi. Le ho già inviato due email in merito, ma non ho ancora ricevuto una risposta.

Le sarei molto grata se potesse trovare un momento per rispondere quanto prima, poiché desidero condividere con Lei alcune informazioni importanti ed esplorare la possibilità di una collaborazione.

Sarebbe disponibile per una breve conversazione? Sono certa che questa opportunità potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti.

Resto in attesa di un Suo gentile riscontro.

Cordiali saluti,

Elaine L. Su-yen“.