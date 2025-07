Amazon da sogno con lo sconto di 260 euro su Google Pixel 9

Nessuno si sarebbe mai aspettato di riuscire a spendere così poco sull’acquisto comunque di uno smartphone che riesce perfettamente a distinguersi dalla massa con la sua capacità di un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente. Il consumatore può spendere molto meno di quanto avreste mai immaginato, con l’acquisto di Google Pixel 9, il top di gamma che invece si sente un medio di gamma.

Nell’avvicinarvi a questo modello dovete prima di tutto sapere che le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati nel periodo corrente, ciò sta a significare che è possibile godere di un peso di 198 grammi, ma anche dimensioni di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore. Lo smartphone si tiene tranquillamente in mano, con display da 6,3 pollici di diagonale, passando anche per risoluzione di 1080 x 2424 pixel, ricordando che si tratta di un bellissimo OLED da 422 ppi, con refresh rate elevato a 120Hz, ed anche 16 milioni di colori con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Amazon, che sorpresa con l’offerta più folle

La promozione che gli utenti non devono assolutamente mancare in questi giorni è una delle più interessanti del momento: difatti il Google Pixel 9 avrebbe un costo di listino di 899 euro, ma solamente per pochi giorni è possibile godere di una riduzione effettiva del 29%, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 639 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Volendo proseguire con l’analisi delle specifiche tecniche complessive, possiamo difatti notare la presenza di un comparto fotografico composto da due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 48 megapixel, entrambi portano ad una risoluzione massima di scatti di 8165 x 6124 pixel, con comunque un angolo di visuale di 123 gradi, perfetto per inquadrare più persone possibili durante le riprese o le immagini.