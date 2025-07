Vodafone: stupore per i prezzi assurdi del Silver, si parte da 7€ al mese

Vodafone propone due promozioni pensate per chi decide di passare al gestore da Iliad o da un operatore virtuale. Le offerte si chiamano Silver 100 e Silver 150, e combinano grandi quantità di dati, chiamate illimitate e un prezzo fisso garantito nel tempo, con in più un mese d’ingresso a 5€. A queste si aggiunge un vantaggio extra: con l’attivazione del servizio SmartPay, è possibile ricevere 50 giga in più ogni mese, senza costi aggiuntivi.

Silver 100: la scelta giusta per chi vuole restare sotto gli 8 euro

Con Silver 100, Vodafone offre 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, al prezzo di 7,99€ al mese. Il primo mese è scontato a 5€, così da permettere agli utenti di iniziare subito a usare la linea con una spesa minima. Attivando SmartPay — il sistema gratuito di ricarica automatica da conto corrente o carta — si ottengono 50 giga aggiuntivi ogni mese, portando il totale a 150 giga.

Silver 150: più dati per chi naviga senza sosta, ecco la promo di Vodafone

Chi ha un consumo ancora più elevato di traffico dati può optare per Silver 150, che include 150 giga in 4G, sempre con minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 9,99€ al mese. Anche in questo caso, il primo mese costa solo 5€, e l’attivazione di SmartPay porta il totale mensile a 200 giga, mantenendo lo stesso prezzo.

Un’offerta chiara e vantaggiosa per cambiare gestore

Entrambe le promozioni sono esclusivamente riservate a chi proviene da Iliad o da un MVNO, e non prevedono costi nascosti. La rete Vodafone, nota per la sua affidabilità in tutta Italia, completa una proposta solida, con tanti dati, prezzi stabili e la possibilità di ampliare il proprio bundle ogni mese in modo completamente gratuito. Una scelta perfetta per chi vuole cambiare operatore in modo semplice, conveniente e con la certezza di avere sempre giga a sufficienza per ogni esigenza.