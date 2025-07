TIM Power, la dinastia delle offerte migliori si spinge fino a 300GB in 5G

TIM presenta tre nuove offerte pensate per intercettare chi vuole lasciare Iliad o un operatore virtuale, puntando su quantità di dati, minuti illimitati, prezzi fissi e la garanzia del primo mese gratuito. Le opzioni si chiamano Power Iron, Power Supreme Easy e Power Special, e si differenziano solo per la quantità di giga inclusi e la rete utilizzata (4G o 5G), lasciando invariate le altre condizioni.

Power Iron: l’ingresso più economico nel mondo TIM

Chi cerca un’offerta essenziale ma completa può iniziare da Power Iron. Per 6,99€ al mese, sono inclusi minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 150 giga su rete 4G. Il piano è pensato per chi ha un utilizzo quotidiano dello smartphone ma non necessita del 5G, mantenendo comunque un’ottima dotazione di dati. Il primo mese è gratuito, rendendo l’attivazione ancora più vantaggiosa.

Power Supreme Easy: una via di mezzo perfettamente bilanciata

Con Power Supreme Easy, TIM alza l’asticella in termini di traffico dati. L’offerta include 200 giga in 4G, sempre con minuti e SMS illimitati, a 7,99€ al mese. Anche in questo caso il primo mese non si paga e non sono previsti vincoli. Una soluzione ideale per chi guarda contenuti in streaming, utilizza social, app e hotspot in mobilità.

Power Special: 300 giga in 5G per chi vuole il massimo

La proposta più completa è Power Special, offerta con 300 giga su rete 5G, minuti senza limiti, 200 SMS e un canone di 9,99€ al mese. Il primo mese è in omaggio, come per le altre due offerte, e l’accesso al 5G rende questo piano adatto a chi cerca alte prestazioni di rete, sia in termini di velocità che di stabilità.

Tutte le offerte sono riservate esclusivamente a chi porta il proprio numero da Iliad o da un MVNO. Con queste tre soluzioni, TIM propone un mix calibrato tra convenienza, qualità di rete e libertà di scelta, confermandosi una delle alternative più complete per chi valuta un cambio operatore.