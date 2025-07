Vodafone Silver, le offerte che distruggono Iliad e TIM arrivano fino a 200GB

Vodafone punta a recuperare terreno nel settore mobile proponendo due offerte chiare, con un focus preciso: attirare gli utenti di Iliad e degli operatori virtuali, offrendo un buon compromesso tra dati, prezzo e qualità della rete. Le soluzioni Silver 100 e Silver 150 seguono una logica semplice e diretta, con vantaggi aggiuntivi per chi sceglie il pagamento ricorrente.

Silver 100: prezzo contenuto, dotazione solida

La prima soluzione è un’offerta che gli utenti hanno già visto e sentito nominare più volte, ovvero la Vodafone Silver 100. Questa include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, tutto per un costo mensile di soli 7,99€ al mese. Il primo mese per gli utenti che scelgono la promo ha un prezzo di soli 5€ in promo, così da facilitare il passaggio. Non ci sono costi nascosti, e il rinnovo avviene su base mensile senza vincoli contrattuali. È un’offerta pensata per utenti che navigano con frequenza, ma senza superare soglie estreme di traffico dati.

Silver 150: più giga, stesso approccio

Chi desidera più traffico dati può scegliere la Silver 150, che aumenta i giga a 150, mantenendo minuti illimitati e 200 SMS, con un canone di 9,99€ al mese. Anche in questo caso, il primo mese è offerto a 5€, rendendo il cambio gestore più conveniente. L’offerta è dedicata esclusivamente a chi proviene da Iliad o operatori virtuali.

SmartPay: 50 giga extra senza costi

Entrambe le offerte possono essere potenziate attivando SmartPay, il servizio gratuito di Vodafone che permette il rinnovo automatico tramite conto corrente o carta di credito. Scegliendo questa modalità, l’utente riceve 50 giga aggiuntivi ogni mese, senza modifiche al prezzo base.

Un’offerta Vodafone accessibile e personalizzabile

Vodafone punta su un’offerta chiara, modulabile e competitiva, con prezzi in linea con il mercato e vantaggi riservati a chi sceglie il pagamento intelligente. La rete 4G resta uno dei punti di forza del gestore, e l’opportunità di aggiungere giga extra gratuitamente rappresenta un incentivo concreto.