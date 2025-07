1Mobile, solo 6,99€ al mese per sempre per la promo da 150GB: c’è il 5G

1Mobile, gestore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone, lancia una promozione che punta a semplificare la scelta del piano mobile per chi cerca tanti giga, chiamate illimitate e accesso al 5G, mantenendo un prezzo contenuto e stabile nel tempo. La proposta si chiama Speed 5G 150 Limited Edition e ha tutte le caratteristiche per convincere chi sta pensando di cambiare operatore. Sono probabilmente questi i provider che occorrono a diversi utenti che stanno cercando di lasciarsi alle spalle quello che da sempre hanno avuto. Ovviamente un provider virtuale assicura le capacità di un gestore semplice, visto che ormai non c’è più divario.

150 giga in 5G e prezzo bloccato sotto i 7 euro

Il pacchetto include 150 GB al mese in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS, con un canone promozionale di 5€ per il primo mese. A partire dal secondo mese, il costo si stabilizza a 6,99€ al mese per sempre, senza variazioni future.

È un’offerta pensata per chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza alcuna restrizione sull’operatore di provenienza. Non è quindi necessario arrivare da un gestore specifico per poter aderire alla promozione.

Attivazione solo con SPID e SIM gratuita

L’attivazione avviene esclusivamente tramite SPID, in modalità digitale, sicura e rapida. Il costo di attivazione è gratuito, un dettaglio importante che riduce le spese iniziali. La SIM è gratis per chi richiede la portabilità, mentre nel caso in cui si desideri attivare un nuovo numero, viene applicato un costo di 5€ per la SIM.

Speed 5G 150 Limited Edition si rivolge a chi cerca prestazioni elevate e massima semplicità, con un’offerta stabile, trasparente e facilmente accessibile. Con rete Vodafone, 5G incluso, nessun vincolo e prezzo bloccato, 1Mobile propone una delle soluzioni più complete e interessanti nel segmento dei virtuali. Bisogna scegliere adesso, per non lasciarsi scappare una delle migliori offerte presenti sul mercato.