Subaru accelera sull’elettrico in Europa

Subaru, di recente, compie un deciso passo avanti verso l’ elettrificazione. In che modo? Presentando ufficialmente tre nuovi modelli a zero emissioni destinati al mercato europeo. La casa automobilistica giapponese, in stretta collaborazione con Toyota, ha sviluppato questa nuova generazione di veicoli elettrici su una piattaforma dedicata, la e‑Subaru Global Platform. L’architettura condivisa è alla base di modelli che promettono prestazioni elevate, efficienza e grande adattabilità al contesto europeo.

A guidare questa nuova ondata elettrica vi è la Subaru Trailseeker. Ovvero un SUV compatto progettato per l’off-road, con doppio motore, trazione integrale simmetrica e una potenza complessiva di circa 375CV. La batteria da quasi 75kWh offre un’autonomia superiore alla precedente generazione di EV Subaru. Pensata per affrontare anche condizioni climatiche rigide, è dotata di un sistema di precondizionamento della batteria per assicurare prestazioni costanti. L’altezza da terra è piuttosto generosa. Mentre le soluzioni tecniche avanzate la rendono un veicolo adatto tanto alla città quanto alle avventure da fuoristrada.

Subaru Solterra si rinnova, un terzo modello all’orizzonte

Insieme alla Trailseeker, Subaru annuncia anche una versione aggiornata della Solterra, già presente sul mercato. Anche questa vettura subisce un restyling che però non è solo estetico. L’ autonomia migliora fino al 25% rispetto al modello attuale e la potenza nella versione XT raggiunge i 338CV. Anche per la Solterra è confermato il sistema per la gestione termica della batteria, ideale per ottimizzare i tempi di ricarica in ogni condizione ambientale. Subaru dimostra così attenzione sia alla performance che alla praticità quotidiana.

A completare la nuova gamma elettrica sarà un terzo modello ancora avvolto nel riserbo. Le anticipazioni lasciano intendere che si tratterà probabilmente di un altro SUV compatto o crossover. Questo nuovo veicolo, costruito sempre sulla piattaforma e‑Subaru, dovrebbe andare a rafforzare l’offerta BEV della casa in Europa. Insomma, il lancio simultaneo dei tre modelli conferma la volontà di Subaru di giocare un ruolo centrale nella transizione ecologica del settore automobilistico, rispondendo alla domanda sempre più frequente di veicoli elettrici nel continente.