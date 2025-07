Gmail si rinnova, nuova funzione contro le email inutili

Chiunque usi Gmail lo sa che anche con i filtri antispam e le etichette, la posta elettronica può diventare un accumulo ingestibile di messaggi non letti, newsletter dimenticate e notifiche automatiche. Per risolvere questo problema, Google sta introducendo una nuova funzione che punta a semplificare la gestione delle email meno importanti, riducendo tutto quello che è superfluo nella nostra casella.

Il sistema è pensato per distinguere in modo più accurato i messaggi realmente rilevanti da quelli ripetitivi o non desiderati. In pratica, l’interfaccia segnalerà con maggiore evidenza le email cui disiscriversi, raggruppando le comunicazioni da mittenti poco interattivi o a cui l’utente non risponde da molto tempo. Il tutto senza eliminare nulla in automatico, ma offrendo una scelta consapevole e rapida per alleggerire la posta in arrivo.

La nuova gestione intelligente di Gmail, meno spam e più ordine

Con questa novità, Gmail va oltre il semplice filtro spam, perché riconosce comportamenti e abitudini per suggerire all’utente quali comunicazioni possono essere eliminate o silenziate. Ad esempio, se si ricevono newsletter settimanali da mesi senza mai aprirle, il sistema proporrà di annullare l’iscrizione con un solo clic.

Inoltre, Gmail sfrutterà una categorizzazione avanzata che impara le nostre abitudini nel tempo e si adatta. Le email ricevute da app, o relative ad informazioni promozionali o aggiornamenti automatici verranno raggruppati in modo più intelligente e facilmente ignorabili. L’obiettivo è restituire un’esperienza di posta elettronica più ordinata, dove i messaggi importanti non si perdono nel caos. Questa funzione è già in fase di distribuzione e sarà visibile nei prossimi aggiornamenti dell’app e per la versione web. È un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento del benessere digitale, con cui l’utente torna protagonista e non vittima della propria casella di posta. Con meno distrazioni e meno perdite di tempo, leggere le email potrebbe finalmente tornare ad essere un’attività utile e meno stressante.