Realme 15 Pro, confermata la presenza di una enorme batteria

Il produttore tech Realme terrà fra qualche giorno un importante evento durante il quale sarà annunciata la sua nuova serie di smartphone. Uno di questi sarà il nuovo Realme 15 Pro, il modello più prestante. In queste ultime ore sono emerse svariate informazioni che lo riguardano, tra cui anche la capienza della batteria. Quest’ultima sembra che avrà una capienza davvero esagerata. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme 15 Pro sta arrivando con a bordo una batteria esagerata

In queste ultime ore sono emersi nuovi rumors riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme 15 Pro. A quanto pare, quest’ultimo potrà contare sulla presenza di una batteria davvero esagerata e capiente. Si parla infatti di addirittura 7000 mah ma non solo.

Per ricaricare questa enorme batteria, sembra che gli utenti potranno contare fortunatamente sul supporto alla ricarica rapida da 80W, il tutto ovviamente tramite una porta di ricarica di tipo USB Type C. Tutto questo non andrà ad avere effetti negativi sulla costruzione dello smartphone. Lo spessore rimarrà infatti contenuto nonostante l’enorme batteria. Si parla infatti di soli 7.69 mm di spessore.

Anche la parte frontale dello smartphone stupirà. Qui sarà infatti presente un display con tecnologia AMOLED HyperGlow 4D Curve+. Ci sarà una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz ed una luminosità di picco esagerata pari a 6500 nits. Dal punto di vista dell’autonomia, invece, ci si aspetta a bordo uno dei processori di fascia medio-alta del produttore tech Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7 Gen 4. È molto probabile che quest’ultimo sarà supportato da diversi tagli di memoria. Tuttavia, l’azienda non ha rivelato questo dettaglio.

Il produttore tech Realme ha confermato queste prime caratteristiche tecniche del suo prossimo smartphone di punta della serie Realme 15. Attendiamo il suo debutto ufficiale sul mercato per avere tutte le informazioni.