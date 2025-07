DJI Power 1000 V2: la power station compatta ma potentissima – Recensione

Dopo settimane di utilizzo intensivo del DJI Power 1000 V2, posso finalmente condividere con voi un’analisi approfondita di questa power station che promette di ridefinire il concetto di energia portatile. Non si tratta della solita batteria ingombrante e rumorosa, ma di un dispositivo che unisce prestazioni elevate, ricarica ultraveloce e un ecosistema di accessori pensato per professionisti e appassionati.

La prima cosa che mi ha colpito è stata la velocità di evoluzione: mentre ancora recensivo la versione originale, DJI ha già lanciato questa V2 con miglioramenti sostanziali. Un output continuo di 2600W, ricarica completa in 56 minuti e compatibilità con l’app DJI Home sono solo alcune delle novità che rendono questo dispositivo unico nel panorama delle stazioni energetiche portatili.

Lavorando come giornalista tech, ho avuto modo di testare decine di power station negli anni, ma raramente ho trovato un prodotto che bilanciasse così bene potenza, portabilità e intelligenza. Il Power 1000 V2 non è semplicemente un upgrade, è una reimaginazione di cosa dovrebbe essere una centrale elettrica portatile nel 2025.Disponibile sia sul sito ufficiale che direttamente su Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza inizia già dall’apertura della confezione. DJI ha mantenuto il packaging minimalista ma protettivo che caratterizza i suoi prodotti premium. La scatola, realizzata in cartone rinforzato con inserti in schiuma sagomata, protegge efficacemente il dispositivo durante il trasporto. Un dettaglio che ho apprezzato: il manuale suggerisce di conservare l’imballaggio originale per eventuali trasporti futuri, consiglio che ho seguito vista la natura mobile del prodotto.

All’interno troviamo la Power 1000 V2 avvolta in una pellicola protettiva, accompagnata dal cavo di alimentazione AC per la ricarica veloce e dalla documentazione essenziale. La prima impressione è di solidità: nonostante i 14,2 kg di peso (leggermente superiore ai 12,7 kg della V1), il dispositivo appare ben bilanciato e le due maniglie laterali rendono il trasporto gestibile anche per tragitti medio-lunghi.

Un aspetto che mi ha sorpreso positivamente è l’attenzione ai dettagli: tutte le porte sono protette da coperture in gomma, il display è coperto da una pellicola removibile e persino i connettori del cavo AC hanno cappucci protettivi. È evidente che DJI ha pensato a chi userà questo dispositivo in ambienti esterni e potenzialmente polverosi.

Materiali, costruzione e Design

La qualità costruttiva del Power 1000 V2 è impeccabile. Il corpo principale è realizzato in plastica ABS rinforzata con texture anti-graffio che conferisce un aspetto professionale e resiste bene all’usura quotidiana. Le plastiche utilizzate sono certificate ignifughe, un dettaglio fondamentale per un dispositivo che gestisce potenze così elevate.

Le due maniglie laterali integrate nel design non sono un semplice afterthought ma elementi strutturali che distribuiscono uniformemente il peso. Durante i miei test ho trasportato la stazione per diversi minuti senza affaticare eccessivamente polsi o braccia. La base piatta e stabile permette di posizionare il dispositivo su qualsiasi superficie, anche se personalmente avrei preferito piedini in gomma più pronunciati per maggiore stabilità su terreni irregolari.

Il layout delle porte è stato ottimizzato rispetto alla versione precedente: sul frontale troviamo le due prese AC universali, i quattro USB (due Type-A e due Type-C) e il display a colori. Sul lato destro sono posizionate l’ingresso AC, le porte SDC e SDC Lite proprietarie. Questa disposizione rende l’accesso alle connessioni intuitivo e previene l’aggrovigliamento dei cavi durante l’uso.

Specifiche tecniche

Caratteristica DJI Power 1000 V2 Capacità batteria 1024 Wh Tipo celle LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) Potenza output continua 2600W Potenza di picco 2600W (30-60 secondi) Peso 14,2 kg Dimensioni 340 x 211 x 234 mm Tempo ricarica 0-100% 56 minuti Tempo ricarica 0-80% 37 minuti Porte AC 2x AC universali (EU/US/JP) Porte USB-C 2x 140W PD 3.1 Porte USB-A 2x 24W Porte SDC 1x SDC + 1x SDC Lite (240W max) Ingresso solare max 1800W (con accessori) Cicli di vita >4000 (80% capacità residua) Rumorosità 23 dB (modalità standard) Temperatura operativa -20°C a 40°C Modalità UPS Sì, switchover 0.01s Connettività Bluetooth per app DJI Home Certificazioni sicurezza 26 certificazioni SGS Garanzia 3 anni (estendibile a 5)

Cosa sono le batterie LiFePO4?

Le batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4 o LFP) stanno conquistando il mercato energetico, distinguendosi nettamente dalle tradizionali batterie agli ioni di litio per caratteristiche che ne stanno decretando il successo globale. La differenza più rilevante è la sicurezza: mentre le batterie tradizionali al litio (NMC o NCA) possono subire il “thermal runaway” – un surriscaldamento incontrollabile che può causare incendi – le LFP rimangono stabili anche in condizioni estreme, rendendole ideali per applicazioni domestiche e industriali. Ma è sulla longevità che queste batterie stupiscono davvero: se una batteria convenzionale agli ioni di litio gestisce circa 1.000-2.000 cicli di carica, le LFP possono raggiungere 6.000-8.000 cicli mantenendo l’80% della capacità originale, traducendosi in una vita utile di 15-20 anni contro i 5-10 delle alternative. Il principale compromesso riguarda la densità energetica inferiore: circa 90-120 Wh/kg contro i 150-250 Wh/kg delle batterie NMC, significando più peso e volume per la stessa energia immagazzinata. Tuttavia, le LFP compensano utilizzando ferro e fosfato, materiali abbondanti ed economici che eliminano la dipendenza da cobalto e nichel, costosi e problematici dal punto di vista etico, con un costo per kWh significativamente inferiore. Oggi dominano nei sistemi di accumulo domestico, veicoli elettrici economici e applicazioni stazionarie: Tesla Model 3 Standard Range e molti sistemi solari residenziali hanno abbracciato questa tecnologia, confermando che il futuro dell’energia sostenibile passa attraverso la sicurezza e l’affidabilità delle LFP.

Applicazione DJI Home

L’integrazione con l’app DJI Home rappresenta una delle novità più significative della V2. Dopo aver scaricato l’applicazione (disponibile per iOS e Android), il pairing via Bluetooth è stato immediato. L’interfaccia, pulita e intuitiva, mostra in tempo reale tutti i parametri vitali della power station: livello di carica, potenza in ingresso e uscita per ogni porta, temperature interne e statistiche di utilizzo.

Particolarmente utile la possibilità di controllare remotamente l’accensione delle prese AC, funzione che ho sfruttato più volte durante i test outdoor quando il dispositivo era posizionato lontano dalla mia postazione. L’app permette anche di impostare timer di spegnimento, ricevere notifiche quando la ricarica è completa e monitorare lo storico dei consumi.

Un aspetto che ho trovato innovativo è la gestione intelligente della potenza: l’app suggerisce come ottimizzare l’uso delle porte in base ai dispositivi collegati e avvisa se si sta per superare la capacità massima. Durante una sessione di lavoro particolarmente intensa, con laptop, monitor portatile e accessori vari collegati, l’app mi ha aiutato a bilanciare i carichi evitando sovraccarichi.

Prestazioni e Autonomia

Le prestazioni del Power 1000 V2 sono semplicemente eccellenti. L’output continuo di 2600W permette di alimentare praticamente qualsiasi dispositivo domestico o professionale, dal frigorifero portatile alla sega circolare. Durante i test ho collegato simultaneamente un MacBook Pro 16″ (140W), un monitor portatile (65W), luci LED da studio (200W) e vari accessori USB senza mai riscontrare cali di tensione o instabilità.

L’autonomia dipende ovviamente dal carico, ma posso fornire alcuni dati concreti dai miei test: con un consumo medio di 300W (tipico setup da ufficio mobile), la batteria ha garantito oltre 3 ore di utilizzo continuo. Riducendo il carico a 150W (laptop e accessori base), sono arrivato a quasi 7 ore di autonomia. Per utilizzi più leggeri come la ricarica di smartphone e tablet, la stazione può durare giorni.

La gestione termica è stata notevolmente migliorata: anche sotto carico sostenuto, le ventole rimangono silenziose (23 dB in modalità standard) e si attivano solo quando necessario. Ho apprezzato l’algoritmo intelligente che previene il surriscaldamento modulando la potenza erogata invece di interrompere bruscamente l’alimentazione.

Test sul campo

La versatilità della Power 1000 V2 è stata messa alla prova in scenari molto diversi, dimostrandosi una compagna energetica infaticabile sia nel lavoro che nel tempo libero. La sua affidabilità emerge chiaramente in contesti professionali, come durante una sessione fotografica in esterna, dove ha alimentato un intero setup composto da due flash da studio da 400W ciascuno e un laptop per il tethering, mantenendo contemporaneamente in carica le batterie delle fotocamere. Anche durante gli scatti in raffica, l’erogazione è rimasta stabile, e dopo 6 ore di uso intenso era stato consumato solo il 75% della sua capacità.

Ma la sua vera forza sta nell’adattarsi a ogni momento della giornata. Si è rivelata perfetta durante un barbecue notturno con gli amici, alimentando luci e casse musicali per tutta la serata, mentre tutti potevano ricaricare i propri notebook e smartphone. La stessa portabilità l’ha resa indispensabile in una lunga sessione di pesca al mare, garantendo energia per l’ecoscandaglio e le luci di posizione per ore. Per i creatori di contenuti, poi, la velocità è tutto: possedendo un drone Mavic 3 Pro, la ricarica rapida tramite la porta SDC è stata una vera svolta, portando una batteria dal 10% al 95% in soli 32 minuti. Questo ha permesso di volare quasi ininterrottamente per oltre 8 ore.

Infine, la sua utilità si estende alla sicurezza domestica. Simulando un blackout, la Power 1000 V2 ha funzionato come un sistema UPS impeccabile per frigorifero, router, TV e luci, con un tempo di intervento impercettibile di soli 0.01 secondi, garantendo oltre 3 ore di autonomia e offrendo una tranquillità essenziale durante le emergenze.

Funzionalità avanzate

Il Power 1000 V2 nasconde diverse funzionalità che lo distinguono dalla concorrenza. La modalità UPS (Uninterruptible Power Supply) è stata perfezionata con un tempo di commutazione di soli 0.01 secondi, il doppio più veloce della versione precedente. Questo la rende ideale non solo per elettrodomestici ma anche per apparecchiature sensibili come server e dispositivi medicali.

La ricarica bidirezionale tramite le porte SDC apre scenari interessanti: è possibile utilizzare la stazione per ricaricare la batteria dell’auto in emergenza o, viceversa, sfruttare l’alternatore del veicolo per ricaricare la Power 1000 V2 durante i viaggi. Con il caricatore super veloce da 1.8kW (optional), si può addirittura combinare ricarica solare e da auto simultaneamente.

L’intelligenza artificiale integrata ottimizza costantemente le prestazioni: il BMS (Battery Management System) monitora ogni singola cella della batteria, bilancia i carichi e previene situazioni potenzialmente pericolose. Durante i test ho notato come il sistema modulasse automaticamente la potenza in base alla temperatura ambientale, garantendo sempre la massima efficienza possibile.

Sistema di ricarica

Ricarica da rete elettrica

La ricarica ultrarapida è uno dei punti di forza del Power 1000 V2. Collegando il cavo AC in dotazione, la stazione si ricarica completamente in soli 56 minuti, o all’80% in 37 minuti. Durante la ricarica veloce, il consumo dalla rete raggiunge i 1200W, ma il sistema gestisce intelligentemente la potenza per preservare la longevità delle celle.

Ho apprezzato la possibilità di selezionare modalità di ricarica più lente (600W o 300W) quando non c’è fretta, riducendo stress termico e rumorosità. In modalità 600W, la ricarica completa richiede circa 100 minuti ma il dispositivo rimane praticamente silenzioso.

Ricarica solare

Con il modulo MPPT opzionale, il Power 1000 V2 supporta fino a 1800W di input solare. Durante i test con due pannelli da 400W, in condizioni di sole pieno, sono riuscito a ricaricare completamente la stazione in poco più di 90 minuti. L’algoritmo MPPT ottimizza costantemente il punto di massima potenza, garantendo la massima efficienza anche con ombreggiature parziali.

Ricarica da veicolo

Utilizzando il caricatore super veloce da 1kW per auto (accessorio opzionale), la ricarica da presa accendisigari 12V richiede circa 90 minuti con motore acceso. La funzione più interessante è la ricarica bidirezionale: in caso di batteria auto scarica, la Power 1000 V2 può fornire energia per l’avviamento d’emergenza.

Sicurezza e certificazioni

DJI ha investito molto nella sicurezza del Power 1000 V2. Le 26 certificazioni SGS coprono ogni aspetto, dalla resistenza al fuoco alla protezione contro sovratensioni e cortocircuiti. Il sistema multi-livello include:

11 sensori di temperatura distribuiti strategicamente per monitorare ogni zona critica

distribuiti strategicamente per monitorare ogni zona critica 10 fusibili indipendenti per protezione contro cortocircuiti

per protezione contro cortocircuiti BMS avanzato con bilanciamento attivo delle celle

con bilanciamento attivo delle celle Materiali ignifughi certificati per l’intero chassis

certificati per l’intero chassis Protezione IP23 contro polvere e spruzzi d’acqua

Durante i test estremi, ho volontariamente provocato situazioni di sovraccarico: il sistema ha sempre reagito prontamente, disconnettendo i carichi problematici senza interrompere l’alimentazione alle altre porte. La protezione termica è entrata in funzione solo una volta, durante un test con carico continuo di 2600W per oltre 30 minuti a temperatura ambiente di 35°C.

Connettività e porte

La dotazione di porte del Power 1000 V2 è completa e ben pensata. Le due prese AC universali supportano spine EU, US e JP senza necessità di adattatori. Le due porte USB-C da 140W con supporto PD 3.1 sono tra le più potenti sul mercato, capaci di ricaricare anche i laptop più esigenti alla massima velocità.

Le porte proprietarie SDC e SDC Lite aprono l’accesso all’ecosistema DJI: oltre alla ricarica rapida dei droni, supportano una vasta gamma di accessori tra cui luci, pannelli solari e dispositivi di espansione. Durante i test, ho apprezzato la versatilità di queste porte che possono fungere sia da input che da output a seconda delle necessità.

Un dettaglio che fa la differenza: ogni porta ha il proprio circuito di protezione indipendente. Questo significa che un problema su una porta non compromette il funzionamento delle altre, caratteristica fondamentale in situazioni professionali dove l’affidabilità è cruciale.

Confronto con la concorrenza

Rispetto ai principali competitor come EcoFlow Delta 2, Bluetti AC200P e Jackery 1000 Pro, il Power 1000 V2 si distingue per diversi aspetti. La velocità di ricarica è imbattibile: 56 minuti contro i 65-80 minuti dei concorrenti. L’output continuo di 2600W supera la maggior parte delle alternative nella stessa fascia di capacità.

L’integrazione con l’ecosistema DJI è un vantaggio competitivo unico per chi già possiede droni o altri dispositivi del brand. Tuttavia, competitors come EcoFlow offrono capacità espandibili maggiori e Bluetti vanta pannelli solari più efficienti nel proprio catalogo. Il prezzo del Power 1000 V2 (€899) si posiziona nella fascia medio-alta, giustificato dalle prestazioni superiori ma potenzialmente proibitivo per utilizzi occasionali.

Espandibilità e accessori

L’ecosistema di accessori per il Power 1000 V2 è vasto e in continua espansione. Le batterie di espansione da 2048Wh permettono di raggiungere una capacità totale di 11.264Wh, trasformando la stazione in un vero sistema di backup domestico. I pannelli solari Zignes da 100W/120W sono ottimizzati per la massima compatibilità.

Particolarmente interessanti i nuovi caricatori super veloci: il modello da 1kW per auto e quello da 1.8kW solare/auto che permette ricariche ibride. La borsa protettiva dedicata (€79) è quasi obbligatoria per chi trasporta frequentemente il dispositivo, offrendo protezione superiore e tasche per accessori.

Ho testato l’espansione con una batteria aggiuntiva da 2048Wh: l’accoppiamento è immediato e l’app gestisce automaticamente la distribuzione dei carichi. L’unico neo è la mancanza di un sistema di aggancio meccanico tra le unità, che rende il trasporto del sistema espanso più complesso.

Pregi e difetti

Pregi

Ricarica ultraveloce in soli 56 minuti

in soli 56 minuti Output elevato di 2600W continui

di 2600W continui Silenziosità eccezionale (23 dB)

(23 dB) App di controllo completa e intuitiva

completa e intuitiva Costruzione robusta con materiali premium

con materiali premium Modalità UPS velocissima (0.01s)

velocissima (0.01s) Compatibilità con ecosistema DJI

con ecosistema DJI Porte USB-C potentissime (140W)

potentissime (140W) Longevità oltre 4000 cicli

Difetti

Peso considerevole (14,2 kg)

(14,2 kg) Prezzo elevato rispetto ad alcune alternative

rispetto ad alcune alternative Accessori costosi e spesso necessari

e spesso necessari Non disponibile nel mercato USA

nel mercato USA Mancanza di coperture per porte AC/USB frontali

per porte AC/USB frontali Sistema di aggancio assente per batterie espansione

Prezzo

Con un prezzo di listino di €899 (907€ presso alcuni rivenditori), il DJI Power 1000 V2 si posiziona nella fascia premium del mercato. Il costo è superiore di circa €100-200 rispetto a competitor con capacità simile, ma le prestazioni superiori e le funzionalità esclusive giustificano parzialmente il sovrapprezzo.

Considerando la longevità garantita (oltre 4000 cicli) e la garanzia estendibile a 5 anni, l’investimento si ammortizza nel tempo. Per un utilizzo professionale o semi-professionale, dove affidabilità e prestazioni sono cruciali, il rapporto qualità/prezzo risulta competitivo. Per utilizzi occasionali o hobbistici, alternative più economiche potrebbero risultare più sensate.

È importante considerare anche il costo degli accessori: cavi SDC per droni (€89-129), pannelli solari (€299-399), batterie espansione (€1.599), che possono far lievitare significativamente l’investimento totale.

Conclusioni

Dopo settimane di test intensivi, il DJI Power 1000 V2 si è rivelato un dispositivo eccezionale che ridefinisce gli standard delle power station portatili. La combinazione di potenza elevata, ricarica ultraveloce e intelligenza software lo rende ideale per professionisti, content creator e chiunque necessiti di energia affidabile in mobilità.

I miglioramenti rispetto alla V1 sono sostanziali e ben implementati: l’aumento di potenza a 2600W, la ricarica in 56 minuti e l’integrazione app trasformano l’esperienza d’uso. Per possessori di droni DJI, la sinergia con l’ecosistema esistente rende questa power station una scelta quasi obbligata.

Non è un prodotto perfetto: il peso rimane importante per alcuni utilizzi e il prezzo potrebbe scoraggiare gli utenti occasionali. Tuttavia, per chi cerca il meglio in termini di prestazioni, affidabilità e funzionalità, il Power 1000 V2 rappresenta attualmente il punto di riferimento nel settore. Un investimento importante ma che ripaga con prestazioni e versatilità senza compromessi. Disponibile sia sul sito ufficiale che direttamente su Amazon Italia.