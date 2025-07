Creami EXTRA WOW 150: 150 GB e chiamate illimitate a 6,99€!

Hai presente quei momenti in cui tutto fila liscio, senza pensieri? Tipo quando puoi scrivere, chiamare e navigare senza contare ogni secondo o ogni mega. Ecco, questa è un po’ l’idea dietro alla Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile.

PosteMobile: Creami EXTRA WOW 150, tanto internet e chiamate illimitate

Con soli 6,99€ al mese, hai chiamate e SMS illimitati e 150 giga in 4G+ per fare praticamente tutto quello che ti serve: scrollare sui social, guardare video, lavorare in hotspot, fare videochiamate, ascoltare musica, e magari perderti in un podcast mentre torni a casa. E sì, i giga sono davvero tanti. Se non sei un gamer hardcore o non scarichi film ogni giorno, 150GB ti bastano tranquillamente per vivere online senza stress.

Non servono passaggi complicati né vincoli strani: ti basta attivare una nuova SIM online (quindi niente corse all’ufficio postale) con un costo iniziale di 10€ per la SIM più 10€ di ricarica, che copre anche il primo mese. Poi, da lì, si parte.

La rete? Affidabile: 4G+ di Vodafone, copertura praticamente ovunque (oltre il 99% della popolazione), e una velocità fino a 300Mbps. Tradotto: le pagine si aprono al volo, i video si caricano subito, e non rischi di restare bloccato nel bel mezzo di una riunione o di un reel. Hotspot incluso, niente costi aggiuntivi strani per servizi base come “Ti cerco” o “Richiama ora”, e massima libertà di gestione da app o area personale. E se un mese consumi più del solito? Puoi aggiungere 1GB extra a 1,99€, senza drammi.

L’offerta è pensata solo per nuovi clienti, e si attiva senza obbligo di portabilità. Una volta attiva, se hai credito sulla SIM, si rinnova automaticamente. Se non ce l’hai, niente paura: puoi ricaricare e ripartire, ma attenzione alle tariffe base nel frattempo. Insomma: tanta libertà, pochi pensieri, e un prezzo davvero mini per restare sempre connessi. Se ti serve una nuova offerta che sia chiara, potente e comoda… questa è da tenere d’occhio.