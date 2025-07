Maserati MCPURA, la nuova supersportiva si mostra al Goodwood Festival of Speed 2025

Maserati ha mantenuto la promessa fatta qualche giorno fa e ha svelato la nuovissima MCPURA. La supercar nasce per celebrare la tradizione motoristica del Tridente in quanto rappresenta rappresenta la forma più pura di potenza, prestazione e design Made in Italy.

Lo scenario offerto dal Goodwood Festival of Speed 2025 è ideale per mostrare la Maserati MCPURA che rappresenta anche un nuovo inizio per il brand. Nata come evoluzione diretta della MC20, la nuova supercar ne raccoglie l’eredità con intensità e raffinatezza.

Realizzata in versione coupé e cabrio, con il nome MCPURA Cielo, la supercar si sviluppa attorno a quattro elementi fondamentali per il Tridente. La scocca in fibra di carbonio è stata sviluppata e realizzata per garantire protezione per gli occupanti e leggerezza. Il motore V6 Nettuno è un caposaldo intorno al quale si sviluppa la gamma di vetture Maserati.

Le nuove portiere “Butterfly” sono pensate per agevolare l’accesso all’abitacolo e mostrare il telaio in carbonio. Infine, la MCPURA Cielo è caratterizzata da un tetto retrattile in vetro elettrocromatico PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) che consente di passare dalla modalità opaca a quella trasparente in un secondo.

I cambiamenti a livello estetico sono importanti e le nuove linee conferiscono una eleganza rinnovata oltre che un’aerodinamica ridefinita. Sotto il cofano troviamo il motore V6 Nettuno da 630 CV, che non varia nella potenza e continua a garantire sempre una riposta pronta alle richieste di chi siede al posto di guida. Il peso complessivo della vettura è di 1.500 kg, facilitando la risposta del motore.

La Maserati MCPURA è un emblema dell’italianità in quanto prodotta completamente nel nostro Paese con maestria artigianale. La versione presentata al Goodwood Festival of Speed 2025 presenta una carrozzeria in Ai Acqua Rainbow con interni in Alcantara Ice per i sedili. Maserati, inoltre, ha sviluppato colorazioni esclusive per la supercar come il Devil Orange, Verde Royale e Night Interaction. Inoltre, il Programma Maserati Fuoriserie offre oltre una trentina di tinte per la carrozzeria al fine di soddisfare ogni specifica richiesta.