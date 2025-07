Team Group ha presentato un SSD in grado di autodistruggersi

La cybersecurity ha fatto un notevole passo in avanti grazie a Team Group, azienda Taiwanese specializzate nel settore informatico. Gli ingegneri sono riusciti a realizzare un SSD che può cancellare definitivamente tutti i dati contenuti al suo interno.

L’SSD in questione è caratterizzato dal numero di modello P250Q-M80 e rappresenta una tecnologia che potrebbe cambiare per sempre l’approccio alla conservazione dei dati in formato fisico. Rivolto a utenze business e non ai semplici clienti, il progetto include una serie di soluzioni proprietarie sviluppate appositamente.

Attivando il kill switch dedicato, l’SSD avvierà il processo di autodistruzione. Lo switch utilizza un circuito indipendente che va ad agire sul chip flash integrato nella memoria. In questo modo, la cancellazione dei dati è definitiva e non potranno più essere recuperati.

Team Group ha lanciato l’SSD P250Q-M80 che può distruggere completamente i dati conservati con la pressione di un tasto

Il vantaggio della soluzione creata da Team Group risiede nella modalità duale di distruzione dei dati. Premendo il pulsante dedicato per 5 secondi, si avvia il processo di cancellazione “soft” mentre premendo per 10 secondi si procederà con quella “hard”.

Inoltre, se l’autodistruzione viene interrotta da fattori esterni, riprenderà automaticamente non appena ci saranno le condizioni minime. Di fatto, non si potrà interrompere il processo semplicemente staccando il PC dalla corrente.

Il processo di cancellazione dei dati è supportato da alcuni LED dedicati che indicano l’avanzamento della distruzione. Gli sviluppatori non hanno indicato quanto tempo è necessario per completare l’operazione di distruzione dei dati ma possiamo immaginare che sia legato alla quantità di dati archiviati.

Dal punto di vista tecnico, l’SSD P250Q-M80 di Team Group rispecchia le caratteristiche di un tradizionale SSD NVMe PCIe Gen 4. Può raggiungere i 7.000 MB/s in lettura sequenziale e fino a 5.000 in scrittura MB/s. Disponibile in formato M.2 2280, i tagli di memoria vanno da 256 GB a 2 TB. La sua vita utile prevista è di 3 milioni di ore, salvo non venga premuto il tasto di autodistruzione prima del previsto.