Jeep Avenger 4xe: il SUV ibrido che completa la gamma con trazione integrale

Da poco Jeep ha completato la propria gamma dei SUV completamente elettrici introducendo Jeep Avenger 4XE, un SUV completamente elettrico che gode tra l’altro della trazione integrale, questo dettaglio ha permesso alla nota società di conquistare completamente il mercato dei SUV elettrici dal momento che al permesso di raggiungere quote di mercato davvero impressionanti, con 27.506 immatricolazioni complessive Infatti, il SUV risulta essere il più venduto per quanto riguarda la propria fascia di mercato, nello specifico abbiamo infatti:

il B-SUV più venduto della penisola con una percentuale del 10,9%;

il SUV più venduto nel totale con una quota superiore al 5,6%;

il B-SUV 100% elettrico al primo posto con una quota del 21,4%

Il merito probabilmente va alla trazione integrale che ovviamente consente agli utenti di affrontare anche le strade più sterrate con disinvoltura, scopiamo insieme le altre caratteristiche di questa vettura.

Jeep Avenger 4xe

La vettura in questione annovera al proprio interno il già conosciuto motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri per 136 CV di potenza coordinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV adiuvata da ulteriore motore elettrico sempre da 29 CV sull’asse posteriore.

Quest’insieme di elementi consente per l’appunto di godere della trazione 4 × 4 nei momenti in cui ce n’è bisogno senza necessariamente dover sfruttare una trasmissione meccanica per trasmettere la potenza motrice e le ruote posteriori, elemento che ovviamente contribuisce ad abbassare il prezzo, l’insieme di questi elementi offre 145 CV con 230 Nm di coppia.

Per quanto riguarda i prezzi di listino, la vettura è disponibile in tre varianti o ognuna con un proprio prezzo di partenza: 32.200 euro per l’allestimento Upland, 34.200 euro per l’allestimento Overland e 37.950 euro per Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, ovviamente andando a salire a seconda degli optional che decidete di includere all’interno dell’allestimento che preferite durante l’acquisto della vettura.