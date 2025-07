Google Chrome per Android cambia ancora: gruppi di schede più chiari con l’ultima versione

Dopo aver reintrodotto la barra degli indirizzi in basso, una funzione richiesta da tempo dagli utenti, Google Chrome per Android continua a ritoccare la sua interfaccia. Con l’aggiornamento alla versione 138, è stato introdotto un piccolo ma significativo cambiamento nei gruppi di schede, pensato per migliorare la leggibilità e l’organizzazione visiva.

La modifica riguarda la barra inferiore che appare quando si visualizza un gruppo di tab. L’icona a chevron (^), utilizzata per espandere la visualizzazione in griglia, è stata spostata da sinistra a destra. Questo spostamento ha un impatto diretto sull’ordine degli elementi: ora in prima posizione compaiono le favicon, ovvero le icone che rappresentano i siti web aperti. Un dettaglio che favorisce una lettura più immediata delle schede attive e una gestione visiva più intuitiva.

Un nuovo posizionamento per il pulsante delle nuove schede su Google Chrome

Anche il tasto “+”, quello che permette di aprire nuove schede, cambia posizione. Non si trova più fisso nell’angolo destro della barra, ma appare accanto all’ultima favicon visibile, lasciando uno spazio tra sé e il resto degli elementi. Quando le schede sono molte, il pulsante si sposta accanto al chevron, contribuendo a creare un layout più compatto, ma a scapito dell’abitudine.

Chi è ormai abituato a trovare sempre lo stesso tasto nello stesso punto dovrà fare un piccolo sforzo di adattamento. Si tratta di un compromesso tra estetica e funzionalità, che punta a semplificare la navigazione, pur introducendo qualche cambiamento nelle dinamiche d’uso.

La nuova interfaccia è già in fase di distribuzione estesa con Chrome 138. Se le modifiche non risultano ancora visibili, è possibile forzare l’arresto dell’app dalle impostazioni per aggiornare l’interfaccia all’ultima versione effettiva. Un ritocco che conferma l’impegno di Google nel rendere Chrome sempre più ordinato e funzionale anche su dispositivi mobili. È questo un nuovo passo importante per il browser ormai assediato dalla concorrenza.