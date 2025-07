Insta360 rivoluziona l’esperienza di ripresa: ecco l’aggiornamento estivo per la X5

Insta360 X5 riceve un importante aggiornamento estivo, progettato per trasformare il modo in cui viene creato e condiviso ogni contenuto visivo. La novità di punta è AdaptiveTone, un sistema innovativo che consente alla fotocamera di gestire in modo intelligente i contrasti tra luci e ombre, adattando l’esposizione alla scena inquadrata e mantenendo i dettagli sia in condizioni di forte luce che in ambienti scuri. Questo sistema è attivo nei video a 360° in 8K e 5.7K, ma anche nella modalità PureVideo, ora estesa anche alle riprese con singola lente, ideale per chi lavora in ambienti poco illuminati o in notturna.

Insta360 X5 e le nuove frontiere: accessori per subacquei e motociclisti, montaggio più veloce e servizio cloud avanzato

La batteria Ultra, da 2800mAh, aumenta l’autonomia del dispositivo del 17%, arrivando a quasi quattro ore di utilizzo continuo. Ciò rappresenta un passo avanti molto importante per chi realizza video su lunghi periodi, come performance, escursioni o eventi. L’esperienza di ripresa diventa più fluida e senza interruzioni. A tutto questo si aggiungono i nuovi filtri ND, pensati per ottenere un controllo creativo sull’esposizione e introdurre un autentico effetto motion blur cinematografico. Filtrano la luce in modo professionale e sono perfetti per riprese dinamiche, ad esempio in moto.

Il mondo Insta360 si espande e si specializza. L’aggiornamento estivo porta con sé anche una serie di funzionalità pensate per due nicchie fondamentali, ovvero motociclisti e subacquei. Per i primi, arriva l’esclusiva Insta360 X5 Edizione BMW Motorrad. Dotata di accessori dedicati, come il Mini Telecomando e la batteria Ultra, questa versione include anche l’integrazione con i caschi Sena per controlli vocali e registrazione audio, e la funzione Immersive Shake che conserva una leggera vibrazione nei video per dare una sensazione di velocità e realismo. Anche la sfocatura automatica delle targhe è stata implementata per tutelare la privacy.

Chi opera sott’acqua troverà vantaggi nel nuovo case invisibile, pensato per migliorare l’immagine in immersione, e in un sistema galleggiante in arrivo che trasforma la X5 in un drone acquatico statico. L’algoritmo AquaVision 3.0 corregge i colori automaticamente e può essere combinato con dati in tempo reale grazie alla connessione con computer subacquei SUUNTO. L’interfaccia dell’app Insta360 è stata completamente ridisegnata per migliorare il flusso di lavoro, mentre Insta360Studio per desktop consente ora esportazioni più rapide, anteprime immediate e montaggi in background. A completare il pacchetto, il servizio Insta360+ Cloud offre fino a 2TB di spazio per l’archiviazione, il backup automatico e l’editing da remoto. Chi acquista una X5 (standard o BMW Motorrad) e la attiva entro il 21 luglio riceverà 200GB gratuiti per sei mesi. Insomma, un’ occasione imperdibile per entrare in un mondo in cui ogni dettaglio è pensato per migliorare la creatività.