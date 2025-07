MG IM6: il nuovo SUV elettrico scuote Goodwood 2025

Goodwood 2025 ha visto il debutto europeo della nuova MG IM6, SUV elettrico nato sotto il marchio IM. A catturare subito l’attenzione è la presenza scenica imponente: lunga 4,904 metri, larga quasi 2 e alta 1,669, con un passo generoso di 2,950 mm. Chi cerca spazio troverà nel bagagliaio da 665 litri una risposta concreta. Il profilo ricorda quello della berlina IM5, con un frontale sottile e aggressivo, segnato da fari allungati e da una piccola griglia inferiore dominata dai sensori ADAS. Qualcuno potrebbe chiedersi se l’edizione europea cambi rispetto ai modelli già visti altrove, ma in realtà le differenze sono quasi invisibili.

Dentro l’abitacolo MG, l’impressione è di trovarsi in un futuro già presente. La parola d’ordine è minimalismo, come spesso ultimamente, con pochissimi pulsanti fisici, quasi tutto affidato agli schermi. Spicca il pannello panoramico da 26,3 pollici, integrato con strumentazione digitale e infotainment. Impossibile ignorare poi lo schermo aggiuntivo da 10,5 pollici sulla console centrale, dedicato alla gestione della climatizzazione e di altre funzioni secondarie. Chi entra nell’abitacolo avverte subito quell’atmosfera rarefatta, quasi sospesa tra design e tecnologia.

Potenza pura e autonomia da lunga distanza per una nuova MG

Tre varianti per la MG IM6: Long Range, Performance e Launch Edition. Si parte con la Long Range, forte di 407 CV (300 kW) e 500 Nm di coppia. L’accelerazione 0-100 km/h viene risolta in 5,4 secondi, con una punta massima di 235 km/h. L’elemento distintivo è la batteria da 100 kWh, capace di garantire un’autonomia di 624 km secondo ciclo WLTP. Tempi di ricarica? Con colonnine HPC da 350 kW, dal 10 all’80% in soli 17 minuti. La Performance alza decisamente il tiro. I numeri raccontano 751 CV (553 kW) e 802 Nm. Lo 0-100 km/h scende a 3,5 secondi e la velocità massima raggiunge 240 km/h. La batteria resta la stessa, ma l’autonomia si ferma a 504 km WLTP.

Infine, la MG Launch Edition condivide il motore della Performance, distinguendosi però per dettagli di dotazione superiore, pensati per chi cerca il massimo. Al momento, la MG IM6 è disponibile nel Regno Unito a partire da 47.995 sterline, pari a circa 55.700 euro. L’arrivo in altri Paesi europei è previsto, ma per il mercato italiano restano ancora incognite. Quanto manca ora prima di vederla sulle nostre strade? Una cosa è certa, MG è pronta a farsi notare con dimensioni, potenza e stile che non lasciano indifferenti.