Archiviare dati per sempre, la sfida di Cerabyte sul vetro

L’idea di conservare dati per secoli – o addirittura millenni – non è più fantascienza. Cerabyte, startup specializzata in soluzioni avanzate per l’archiviazione, sta sviluppando un sistema che utilizza il vetro fotonico come supporto per i dati. Il materiale scelto non è un vetro qualsiasi, ma una lastra ultra resistente in cui i bit di informazione vengono incisi tramite impulsi laser ad alta precisione.

Il vantaggio è innanzitutto una durabilità straordinaria, senza rischio di deterioramento chimico o fisico. A differenza dei dischi rigidi o delle memorie flash, il vetro non teme sbalzi termici, campi magnetici o umidità. Una volta scritto, il dato resterà leggibile per secoli, garantendo l’archiviazione di contenuti critici, archivi culturali o dataset scientifici. Il processo avviene in due fasi: prima, un laser ultrarapido scava microstrutture tridimensionali nel vetro; poi, un lettore ottico rileva le strutture e le ricostruisce come file. Il supporto può contenere terabyte di dati su una piccola lastra.

Come funziona la tecnologia Cerabyte, dati indelebili con l’archiviazione su vetro

Il vero focus di Cerabyte è rendere questa tecnologia economicamente accessibile e competitiva rispetto ai sistemi tradizionali, almeno per i segmenti in cui la conservazione a lungo termine è indispensabile. Ripristinare informazioni da backup datati, mantenere registri storici o conservare animazioni e film importanti diventa così possibile su un supporto praticamente eterno.

Le applicazioni sono molteplici. Archivi di stato, università, musei digitali e grandi centri di ricerca accoglierebbero con interesse queste soluzioni che garantiscono una conservazione stabile senza costi di manutenzione elevati. Pensiamo a registri catastali, storici, filmati scientifici: dati preziosi di cui dover garantire una durata longeva, indipendentemente dalle future evoluzioni tecnologiche. E poi c’è l’ambito privato, un supporto su vetro potrebbe diventare la cassetta di sicurezza digitale di famiglia, per preservare ricordi, foto o documenti importanti, con la tranquillità che arriveranno alle generazioni future.

Il prototipo di Cerabyte funziona, dunque. Tuttavia, per raggiungere un’adozione su larga scala serve ancora superare alcuni step. Bisogna migliorare i costi di produzione, la velocità di scrittura e l’interoperabilità con sistemi esistenti. Se questi elementi venissero ottimizzati, potremmo entrare in una nuova era dell’archiviazione in cui i dati diventano realmente “eterni”.