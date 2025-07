OnePlus Plus Mind: l’AI che trasforma ogni contenuto in un ricordo intelligente

Plus Mind, il nuovo strumento AI disponibile da oggi per OnePlus 13 e 13R, viene presentato come il compagno perfetto per chi vive immerso nei contenuti. Attivabile con un semplice swipe a tre dita verso l’alto, Plus Mind cattura immediatamente pagine web, immagini, messaggi e post social, archiviandoli nel Mind Space. Una memoria invisibile ma sempre presente, pronta a suggerire azioni utili, come aggiungere eventi al calendario o salvare promemoria. Il gesto opposto, verso il basso, invece apre la barra di ricerca AI, trasformando l’intero telefono in un archivio intelligente dove ogni contenuto può essere ritrovato in pochi secondi.

L’AI OnePlus che capisce davvero cosa conta

Non bastava semplicemente raccogliere contenuti. Plus Mind li analizza in tempo reale, estrapola parole chiave, crea descrizioni, traduce testi. Un esempio? Fotografando un poster, l’intelligenza di OnePlus suggerisce di salvare la data dell’evento, mantenendo nel Mind Space ogni dettaglio, dal luogo all’orario. Stesso discorso con un articolo di moda: Plus Mind riassume i look, permette di tornare al sito con un tocco. La promessa è quella di non dimenticare nulla, anche quando la giornata diventa un vortice di notifiche. È davvero possibile semplificare così tanto la vita digitale? Secondo Arthur Lam, Direttore di OxygenOS e della Strategia AI, sì. La tecnologia è stata progettata ascoltando le reali esigenze di chi vive con uno smartphone in mano, puntando su sicurezza e privacy totali.

L’arrivo di Plus Mind segna solo l’inizio di una strategia AI che OnePlus ha annunciato a inizio 2025, puntando a offrire strumenti personalizzati per produttività e creatività. Oltre a Mind Space e alla ricerca intelligente, già disponibili o in arrivo ci sono funzioni che ampliano ulteriormente le possibilità. L’AI Translation combina traduzioni di testo, voce, fotocamera e schermo in un’unica app, semplificando i viaggi e le conversazioni globali. AI Search consente poi ricerche in linguaggio naturale tra file, impostazioni e calendari, rendendo il telefono ancora più utile in ogni momento. Per chi ama la fotografia, AI Reframe invece analizza le immagini, suggerisce nuove inquadrature, mentre AI Perfect Shot promette di correggere espressioni e occhi chiusi in foto di gruppo, perfezionando scatti fino a venti persone. Ogni funzione, ogni gesto, è pensato per alleggerire il carico mentale di chi possiede un device OnePlus.