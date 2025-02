Hard Disk esternamente, dentro una memoria SD

Purtroppo nella società moderna ancora non si è riusciti a contrastare un problema molto grosso che continua a verificarsi sempre più spesso. Stiamo parlando delle truffe ancora sui componenti hardware. Infatti ci sono delle persone poco raccomandabili che spacciano completamente memorie di tipo flash per Hard Disk.

Le SSD spacciate per Hard Disk flash, vediamo queste nuove truffe.

Sembra incredibile ma i casi di truffa riguardo questo problema sono più numerosi di quanto noi possiamo immaginare. Un tecnico informatico sul canale Reddit ha rivelato e raccontato al mondo quante volte gli sia capitato in mano e per più volte, di aprire un SSD da aggiustare e trovarci una microSD connessa all’interfaccia USB tramite il collegamento via cavo. Questo tipo di truffa purtroppo si sta espandendo in maniera esponenziale, soprattutto se i criminali e gli scammer perfezionano sempre di più il loro modo di ingannare la gente. Troviamo attualmente online molti casi di vari utenti che vittima della truffa ammettono che non si erano resi conto di nulla. Diversi hanno chiaramente ammesso che il “disco esterno” funzionava in maniera corretta, mentre alcuni credevano che la totale assenza del rumore di tipo meccanico che hanno gli Hard Disk sia una “caratteristica” di quel prodotto.

I truffatori per simulare il peso originale di quell’Hard Disk aggiungono all’interno delle lastre di metallo, che vengono incollate e rinforzate con del materiale isolante, inoltre viene falsificata la capacità di archiviazione (ad esempio dicendo all’utente che l’HDD sia da 2TB) manipolando il chip di memoria flash, per ingannare il sistema operativo. Rimangono poi dei dubbi sulla velocità di trasferimento dati, nettamente più lenta rispetto al disco allo stato solido. Questi casi riguardano chi non ha competenze informatiche avanzate e dunque hanno rilevato la truffa solo troppo tardi, comunque esistono degli accorgimenti per evitarla, per esempio un HDD fa rumore, genera calore e ha una velocità di trasferimento dati superiore rispetto ad una memoria flash.