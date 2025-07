iPhone 17e a inizio 2026: Apple continua a battere sulla fascia economica

Apple prepara il lancio del prossimo iPhone 17e, previsto per la primavera del 2026, secondo quanto riportato dal sito coreano The Elec. Si tratterebbe di un cambio di passo evidente rispetto al passato: la linea economica della Mela, finora aggiornata ogni due o tre anni, potrebbe entrare a far parte di un ciclo annuale più regolare, diventando una serie autonoma con un ruolo strategico ben definito.

La decisione avrebbe radici precise. Con l’introduzione dell’iPhone 16e a febbraio 2025, Apple ha segnato una svolta nella nomenclatura e nella struttura dell’offerta. Il nuovo modello dovrebbe infatti restare sul mercato solo dodici mesi, per lasciare spazio al successore già entro la primavera successiva. Un’operazione che mira a bilanciare le vendite delle linee principali e a sostenere i volumi di spedizione complessivi, che Apple intende mantenere tra 220 e 230 milioni di unità l’anno.

Display da 6,1 pollici prodotto da BOE

Sul piano tecnico, l’iPhone 17e manterrà il display da 6,1 pollici già visto sul 16e. Il pannello sarà fornito da BOE, che avrebbe ottenuto la maggior parte degli ordini a scapito di Samsung e LG. Il fornitore cinese, in passato escluso dalla produzione dei display per i modelli di fascia alta, torna quindi in gioco grazie a un buon compromesso tra qualità e costo, elemento centrale per un dispositivo che punta a contenere il prezzo finale.

BOE non è una novità assoluta nel panorama Apple, ma il suo ritorno nella catena di fornitura dimostra la volontà dell’azienda di ottimizzare i margini proprio dove è più necessario: nella fascia di mercato dove la concorrenza Android è più agguerrita.

Una gamma a sé, ma senza oscurare gli iPhone principali

L’intenzione di Apple sarebbe quella di rafforzare la linea “e” senza intaccare le vendite dei modelli più avanzati. L’obiettivo per iPhone 16e, ad esempio, sarebbe di restare entro i 20 milioni di unità, evitando una sovrapposizione con le serie maggiori. Il ruolo dell’iPhone 17e sarà quindi quello di ampliare l’offerta senza spostare l’attenzione dal cuore della lineup, ma contribuendo in modo rilevante agli equilibri commerciali dell’intero ecosistema iPhone.