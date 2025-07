Toyoda controcorrente: non è l’auto il nemico ma la CO2

Nel dibattito sempre più acceso sulla mobilità sostenibile, le parole di Akio Toyoda, presidente onorario di Toyota ed ex CEO, suonano come un richiamo alla razionalità. Secondo Toyoda, il vero problema ambientale non è l’automobile in sé, ma la CO2 che essa può generare. Un concetto semplice, ma spesso dimenticato nel confronto politico e sociale sulla transizione ecologica.

Durante un recente intervento pubblico, Toyoda ha ribadito che demonizzare le auto a combustione senza considerare il contesto tecnologico e sociale può essere controproducente. “Se l’obiettivo è ridurre le emissioni, dobbiamo puntare sulle tecnologie più adatte, non su slogan o divieti generalizzati”, ha dichiarato.

Mobilità a basse emissioni ma su più fronti, anche Toyoda dice la sua in difesa delle auto

Per l’ex numero uno di Toyota, non esiste una sola strada verso la neutralità delle emissioni. Mentre l’industria si muove verso l’elettrificazione, Toyoda invita a non trascurare altre tecnologie già abbastanza pronte o in fase di sviluppo, come i carburanti sintetici, l’idrogeno e i motori ibridi di nuova generazione.

La proposta è quella di una strategia tecnologicamente diversa, che punti al risultato — l’abbattimento della CO2 — e non al mezzo in sé. In quest’ottica, anche i veicoli demonizzati possono avere un futuro, purché alimentati da fonti rinnovabili o sistemi efficienti. Altro punto cruciale dell’intervento di Toyoda riguarda l’accessibilità della transizione. Secondo Toyoda, imporre solo auto elettriche in tempi brevi rischia di escludere milioni di persone per ragioni economiche o infrastrutturali. “Non possiamo salvare l’ambiente distruggendo la mobilità per chi non può permettersi l’auto elettrica”, ha ammonito.

Il punto non è salvare le auto, ma trovare soluzioni credibili per i consumatori e realistiche nel breve e lungo periodo. Il messaggio di Akio Toyoda è affrontare la sfida ambientale non con divieti assoluti e definitivi, ma con più tecnologie che convergono verso lo stesso obiettivo. E per farlo servono collaborazione e innovazione.