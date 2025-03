Audi: ripensamenti sull’addio ai motori termici?

Audi, leader storico dell’innovazione automobilistica, potrebbe rivedere le proprie strategie in atto. I piani prevedevano infatti l’abbandono dei motori a combustione interna, ma, diversi fattori in gioco, hanno portato ad una loro revisione. L’ultimo modello tradizionale, inizialmente atteso per il prossimo anno, potrebbe arrivare più tardi. Durante la presentazione dei risultati annuali, il CEO Gernot Döllner ha mostrato preoccupazione sull’andamento dell’elettrico e ha annunciato anche che il passaggio, con molta probabilità, impiegherà più tempo del previsto. Audi sembra voler prendere tempo, monitorando attentamente il mercato e la legislazione, senza fretta. Ma perché rallentare? Döllner ha spiegato che l’adozione dei veicoli elettrici in alcuni mercati chiave è piuttosto lenta, più del previsto. Le infrastrutture insufficienti, i prezzi elevati e le incertezze dei consumatori stanno dando un freno drastico alla transizione. A ciò, poi, si aggiunge anche il fatto che le vendite di auto elettriche, lo scorso anno, hanno rappresentato meno del 10% delle vendite globali Audi. Un dato che fa riflettere.

Un nuovo equilibrio tra tradizione e innovazione: Audi cambia piani

Audi, pur mantenendo il focus sull’elettrificazione, ha deciso di puntare su un rafforzamento della gamma ibrida. Döllner ha confermato che la casa tedesca presenterà una serie di modelli ibridi plug-in nei prossimi mesi. La nuova A5, attesa per il 2025, sarà solo il primo di dieci modelli ibridi in arrivo. Anche i modelli più popolari, come la A3, la A6 e la Q5, avranno varianti ibride. Audi sembra così voler bilanciare passato e futuro, per non rinunciare alla propria eredità motoristica.

Se l’elettrico non riesce a conquistare i cuori, forse è meglio puntare su una transizione più graduale. L’ibrido rappresenta quella via intermedia che molti potrebbero preferire: la garanzia della tecnologia consolidata con uno sguardo al futuro. Anche i motori diesel troveranno spazio, con Audi che ha dichiarato di voler mantenere i suoi propulsori TDI fino alla fine del ciclo produttivo. Ma senza investire in nuove generazioni di diesel, la direzione è comunque segnata. L’Audi, con il suo approccio pragmatico, sembra voler dire che il mercato decide il destino dell’auto. Se l’elettrico non convince, perché accelerare?