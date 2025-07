WhatsApp, ora saprai quanti stanno scrivendo nel gruppo

Nelle chat di gruppo di WhatsApp Beta per Android è apparsa una novità che potrebbe presto arrivare anche nella versione stabile dell’app. Dopo l’introduzione di miglioramenti estetici e strumenti basati su Meta AI, gli sviluppatori hanno rilasciato un aggiornamento che cambia il modo in cui viviamo l’attività in tempo reale nei gruppi. Si tratta di un qualcosa che davvero pochi si aspettavano ma che ora risulta davvero essere molto utile.

La versione 2.25.20.17 consente infatti di visualizzare il numero di utenti che stanno scrivendo contemporaneamente, offrendo una visione generale ed immediata dell’interazione in corso. Finora, la notifica segnalava soltanto il nome del singolo partecipante che stava digitando. Ora, se più persone scrivono nello stesso momento, verrà mostrato il numero esatto. Ciò consente così di intuire con un semplice e rapido colpo d’occhio quanto e quando è attiva una conversazione, senza dover aprire ogni volta la chat.

Novità WhatsApp disponibile per i tester, ma presto per tutti

Una funzionalità che sembra pensata soprattutto per chi gestisce gruppi affollati o partecipa a discussioni intense. La nuova indicazione comparirà direttamente nella schermata principale delle conversazioni, accanto al nome del gruppo. Ad esempio, comparirà “2 persone stanno scrivendo…”. Si tratta di un cambiamento piccolo ma davvero interessante. Il tutto assolutamente in linea con gli sforzi di WhatsApp per migliorare l’esperienza d’uso complessiva e renderla più fluida e intuitiva che mai.

L’aggiornamento è già stato distribuito a chi utilizza la versione beta dell’app, e alcuni utenti hanno confermato di aver ricevuto la novità anche con la versione precedente, la 2.25.20.13. Il lancio ufficiale per tutti, però, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Chi desidera testare in anticipo le funzionalità di WhatsApp può iscriversi al programma beta tramite il Google Play Store o scaricare manualmente il file APK da piattaforme come APKMirror. WhatsApp continua quindi a sperimentare novità che migliorano la comunicazione istantanea e semplificano l’interazione quotidiana.