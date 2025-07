Renault Boreal: il SUV innovativo per il mercato di tutto il mondo

Il futuro di Renault nei mercati internazionali prende forma con Renault Boreal, un SUV creato appositamente per oltre 70 paesi extraeuropei. Cosa serve oggi per dominare il segmento C mondiale? Boreal nasce proprio per rispondere a questa domanda: un modello che non si limita a estendere l’offerta, ma vuole spingere la crescita del marchio dove ancora il margine di espansione è alto. A fine 2025 il SUV arriverà sulle strade del Brasile, per poi raggiungere nel 2026 il resto dell’America Latina, la Turchia, il Medio Oriente e i Paesi del Mediterraneo. Ogni dettaglio è stato pensato per mercati specifici, come dimostra la strategia del Renault International Game Plan lanciata nell’ottobre 2023, che prevede un investimento di 3 miliardi di euro per otto nuovi modelli fuori dall’Europa entro il 2027.

Una piattaforma che accelera innovazione e competitività: Renault cresce

Perché la Renault Boreal si distingue davvero? La risposta arriva dalla nuova piattaforma modulare già vista su Renault Kardian, progettata per abbattere tempi di sviluppo e costi. Più scelta in termini di carrozzerie e configurazioni, maggiore competitività. Questo SUV incarna un equilibrio tra valore e personalizzazione. La produzione avverrà secondo un modello bicontinentale: lo stabilimento di Curitiba, in Brasile, si occuperà di 17 mercati latinoamericani, mentre quello di Bursa, in Turchia, fornirà 54 paesi tra Europa dell’Est, Medio Oriente e Mediterraneo. Una soluzione che permette maggiore agilità logistica e riduzione dei costi. Il modello Boreal è stato pensato seguendo il principio “dal volume al valore”, centrale nel piano Renaulution. Dove Renault non è ancora forte nel segmento C, Boreal diventa essenziale, come in America Latina, ottima soddisfare la crescente domanda di SUV familiari, in Turchia e Medio Oriente per consolidare la gamma nei SUV.

Renault chiude intanto ufficialmente il 2024 con 1.577.000 veicoli venduti nel mondo, di cui quasi il 40% fuori dall’Europa. Quale sarà il prossimo passo? Renault punta a raddoppiare il fatturato medio per veicolo entro il 2027 rispetto al 2019, concentrandosi soprattutto sui segmenti C e D, considerati più redditizi. Già nel primo semestre del 2025, grazie ai modelli Kardian e Koleos, le vendite internazionali sono salite del 16,4%. Con Boreal, si apre un nuovo capitolo di questa crescita, trasformando il SUV in un simbolo di innovazione e qualità globale.