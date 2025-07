Dacia Bigster: il SUV spazioso che da filo da torcere ai competitor

Dentro l’abitacolo della Dacia Bigster, ogni dettaglio parla di praticità e stile. Il motivo a Y, ripreso dalle luci esterne, decora le bocchette del climatizzatore. La strumentazione digitale varia da 7 a 10 pollici, mentre il sistema infotainment da 10,1 pollici resta una certezza in ogni versione. A seconda dell’allestimento, la consolle centrale cambia forma: bassa, media o rialzata con bracciolo. Quest’ultima include anche il vano refrigerato, la ricarica wireless per smartphone e un ampio portaoggetti. L’ergonomia del tunnel centrale viene completata con pulsanti fisici e selettore del cambio, tutto a portata di mano.

A fare la differenza è anche l’intelligenza progettuale. Il sistema YouClip consente di fissare accessori come tablet, smartphone o organizer in punti strategici dell’abitacolo. Una trovata semplice e geniale. Tra le dotazioni bella Dacia spiccano il tetto panoramico apribile, la climatizzazione bi-zona, il parabrezza acustico e vetri più spessi, pensati per viaggi più silenziosi. Il sedile passeggero della Dacia vanta poi la regolazione lombare, mentre dietro il divano posteriore garantisce massimo comfort con uno schienale ben inclinato.

Spazio senza limiti: bagagliaio e versatilità da record

Un SUV dovrebbe offrire versatilità e la Dacia Bigster lo fa sul serio. Il bagagliaio arriva fino a 702 litri sotto la cappelliera. I sedili posteriori si dividono in configurazione 40/20/40, offrendo soluzioni ideali per ogni esigenza. Quando si abbatte la parte centrale, appare un comodo bracciolo con porta-bibite e supporto per smartphone. A schienali abbattuti, la superficie è perfettamente piana, con 2,7 metri di lunghezza utile per caricare tutto, senza compromessi. Il sistema Easy Fold, con due leve nel bagagliaio, permette inoltre a chi acquista la Dacia di abbattere gli schienali in pochi secondi. Presente anche un tappetino in gomma facilmente lavabile, perfetto per l’uso outdoor.

Motorizzazioni e prezzi davvero sorprendenti per la nuova Dacia

La gamma Dacia parte dal motore TCE 140, disponibile anche GPL, entrambi proposti a partire da 24.800 euro. Chi cerca trazione integrale può puntare sul TCE 130 4×4, mentre la variante Hybrid 155 offre un’alternativa ecologica, fluida e brillante. La piattaforma CMF-B del Gruppo Renault ha permesso di realizzare un mezzo robusto e spazioso, con dotazioni rare per la categoria. Il top di gamma Dacia arriva invece a a 31.300 euro, un prezzo che suona quasi provocatorio nel mondo dei SUV. Davvero si può avere tutto questo a meno?