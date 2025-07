Motorola Moto G85 è in REGALO con sconto del 44% su Amazon

Amazon regala una promozione imperdibile sull’acquisto di Motorola Moto G85, il migliore dispositivo in circolazione per quanto riguarda la fascia intermedia della telefonia mobile, un prodotto completo e funzionale che arricchisce l’esperienza del consumatore, offrendo in cambio un rapporto qualità/prezzo estremamente convincente per tutti.

Il consumatore che decide di avvicinarsi all’acquisto deve comunque sapere che il prodotto è più piccolo della media, difatti le sue dimensioni sono di 161,91 x 73,06 x 7,59 millimetri di spessore, ed anche con un peso di 173 grammi. Questo non va ad influire sulle dimensioni del display, essendo comunque da 6,67 pollici di diagonale, un bellissimo P-OLED con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, anche con 120Hz di refresh rate, protezione Gorilla Glass 5 e 16 milioni di colori.

Il comparto fotografico non delude assolutamente le aspettative, mettendo a disposizione due sensori da 50 e 8 megapixel, sebbene siano al solito un principale ed un ultragrandangolare. Gli scatti raggiungono al massimo 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa di 118 gradi, ed anche affiancati dalla presenza di un sensore anteriore da 32 megapixel con apertura F2.4.

Motorola Moto G85, ecco la promozione migliore su Amazon

Il Motorola Moto G85 non è mai costato così poco su Amazon, con questo sconto speciale l’utente non si ritrova più a dover versare un contributo iniziale di 329,90 euro, ma può arrivare ad effettuare un pagamento finale di soli 185,50 euro. Andate subito su questo link per godere della riduzione automatica avviata ed a disposizione di ogni utente sul territorio nazionale.

La batteria di questo terminale è di circa 5000 mAh, un quantitativo nel complesso più che valido e soddisfacente, utile per raggiungere senza problemi le due giornate di utilizzo, senza necessariamente essere costretti a fare affidamento sul caricabatterie e la presa a muro. Per maggiori informazioni aprite il link inserito poco sopra.