Meta AI ora è un’app autonoma: arriva anche in Italia con le sue funzioni

Meta ha ufficialmente lanciato la nuova app autonoma Meta AI, un assistente personale progettato per offrire interazioni vocali e testuali in un unico spazio centralizzato. Il rollout parte dagli Stati Uniti ma include fin da subito anche l’Italia, pur con alcune funzionalità limitate rispetto al mercato americano.

Un unico hub per tutte le interazioni con l’AI

La nuova app sostituisce l’app View per gli occhiali Ray-Ban Meta, ma amplia notevolmente le sue funzioni. Oltre alla classica galleria multimediale, è presente una homepage per le conversazioni, una sezione Cronologia per rivedere le interazioni passate e una scheda Dispositivi per la gestione hardware.

L’app è basata su Llama 4, il nuovo modello linguistico sviluppato da Meta. Gli utenti possono scrivere, parlare e gestire prompt in modo più naturale, con suggerimenti contestuali e personalizzati. Una delle novità più importanti è la tecnologia full-duplex, che consente conversazioni vocali continue e fluide, al momento disponibile in anteprima solo in alcuni Paesi tra cui Stati Uniti e Canada.

Interazione continua su dispositivi diversi

Meta AI si collega direttamente ai Ray-Ban Meta Smart Glasses e alla piattaforma web meta.ai, garantendo continuità multipiattaforma. Una conversazione iniziata dagli occhiali può essere ripresa senza interruzioni su smartphone o web. Questa integrazione consente di utilizzare Meta AI in mobilità, senza perdere il contesto delle interazioni precedenti.

Un assistente sempre più personale

Tra le nuove funzioni c’è anche “Suggeriti”, un feed sociale dove vengono mostrati prompt creativi usati da altri utenti. È possibile prendere spunto, personalizzare o condividere i propri. Tutto avviene nel rispetto della privacy: nessun contenuto viene pubblicato senza consenso.

Negli Stati Uniti, Meta AI può anche ricordare preferenze o interessi, grazie a una memoria attivabile solo su richiesta. Inoltre, sfrutta le informazioni dei profili Facebook e Instagram collegati all’Accounts Center per offrire risposte più pertinenti e personalizzate.

Personalizzazione completa e aggiornamenti futuri

Gli utenti possono scegliere voci, regolare le impostazioni vocali e decidere quali funzioni abilitare. È possibile mantenere il microfono sempre attivo grazie all’opzione “Ready to Talk”. L’interfaccia web è stata aggiornata con strumenti avanzati di generazione immagini, un nuovo editor di documenti e funzioni vocali.

Meta AI è disponibile da oggi per Android e iOS anche in Italia. L’espansione in altri mercati e l’introduzione di nuove funzionalità è prevista nei prossimi mesi.