Hyundai riscrive le regole delle sportive elettriche con IONIQ 6 N

Con l’arrivo di IONIQ 6 N, Hyundai cambia strategia nel mondo delle auto elettriche sportive. Presentata in anteprima mondiale al Goodwood Festival of Speed, la nuova berlina ad alte prestazioni rappresenta un’evoluzione notevole rispetto alla IONIQ-5N. Questa vettura accelera da 0 a 100km/h in appena 3,2 secondi, raggiungendo una velocità massima di 257km/h. Raggiunge infatti una potenza massima di 650CV e una coppia di 770Nm con funzione NGrin Boost attiva. Insomma, prestazioni da supercar, ma in chiave sostenibile.

IONIQ 6 N: la visione Hyundai tra prestazioni e innovazione elettrica

Al di là dei numeri impressionanti, IONIQ 6N punta a offrire una guida davvero immersiva e coinvolgente. Il nuovo sistema N e-Shift simula i cambi di marcia, mentre l’N-Active Sound+ ricrea un suono emozionale che accompagna ogni accelerazione. Le sospensioni a controllo elettronico, la nuova geometria delle sospensioni anteriori e il baricentro abbassato migliorano la precisione, la risposta e la stabilità. A rendere il pacchetto ancora più completo è il sistema avanzato di gestione termica N-Battery, progettato per prestazioni costanti anche durante l’uso più intenso in pista.

Durante il prestigioso evento britannico, Hyundai ha celebrato la sua visione sportiva con uno stand interattivo e un’intera gamma N protagonista assoluta della famosa Hillclimb. I visitatori hanno potuto ammirare da vicino la IONIQ 6N insieme a modelli iconici come la IONIQ5N e le versioni rally WRC, culminando nello spettacolare “N-Moment” del 10 luglio. Un’occasione per dimostrare come le EV Hyundai siano ormai perfettamente a loro agio anche in ambienti ad alte prestazioni.

IONIQ 6N introduce anche l’inedito N-Track Manager, che consente di analizzare e personalizzare i dati di guida in pista. Il design aerodinamico è accentuato da elementi racing come l’alettone posteriore e i passaruota maggiorati, mentre il nuovo colore Performance BluePearl rafforza l’identità del modello. L’interno, con dettagli Performance Blue e tecnologie digitali avanzate, completa l’esperienza di guida. Hyundai dimostra così come l’elettrico possa essere sinonimo di passione, velocità e coinvolgimento. IONIQ 6 N non è solo un’auto, ma un simbolo della nuova era delle auto sportive.