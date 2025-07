Optima vs Iliad: la sfida fino a 250GB al mese, c’è il 5G gratuito

Nel variegato panorama degli operatori mobili, Iliad e Optima rappresentano due modelli quasi opposti: il primo offre più varianti, rete propria e grande quantità di dati; il secondo punta su una sola offerta semplice, con un prezzo tra i più bassi del mercato. Entrambi propongono tariffe senza vincoli, ma con caratteristiche profondamente differenti.

Le tre offerte Iliad: 150, 220 e 250 giga per ogni esigenza

Iliad propone tre soluzioni pensate per utenti con esigenze diverse. La Flash 150 offre 150 giga in 4G a 7,99€ al mese. La Flash 220 è probabilmente l’offerta che qualcuno ha già sottoscritto in passato e che oggi torna con lo stesso prezzo e con i suoi soliti 220 giga in 5G. Al suo interno ecco anche la quantità di 16 giga per l’Europa, tutto per soli 9,99€ al mese. Per quanto riguarda invece la Giga 250, al suo interno ci sono 250 giga in 5G con 25 giga in UE per 11,99€ al mese. Tutte le offerte includono minuti e SMS illimitati, prezzo bloccato per sempre e possibilità di attivazione per nuovi e vecchi clienti, se la loro offerta attuale ha un prezzo inferiore.

Optima Super Mobile Smart: 100 giga a 4,95€, per tutti

Optima propone un’unica offerta: Super Mobile Smart, che include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 4,95€ al mese. L’attivazione costa 9,90€, con spedizione gratuita della SIM. Il costo iniziale è di 14,85€, ma il canone mensile è tra i più bassi disponibili. La promo è aperta a tutti, senza limitazioni sull’operatore di provenienza, e con un bonus di 5€ di ricarica per chi porta un amico. È stata inoltre eletta Prodotto dell’Anno 2025.

Confronto diretto

Iliad è la scelta giusta per chi vuole tanti giga e accesso al 5G, con offerte diverse tra cui scegliere. Optima invece si rivolge a chi cerca una soluzione stabile, economica e senza complicazioni. Entrambe le proposte garantiscono trasparenza, ma con target molto differenti: Iliad per utenti ad alto consumo, Optima per chi vuole il massimo risparmio.