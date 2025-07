CRISPR nello spazio: il futuro cibo per astronauti passa dal riso

Quando pensiamo alla vita nello spazio, ci vengono in mente tute bianche, razzi, tecnologia futuristica e galassie lontane. Ma tra tutti i sogni di colonie su Marte e avamposti lunari, c’è un dettaglio molto terrestre che potrebbe fare la differenza tra sopravvivere e vivere davvero: coltivare qualcosa da mangiare. Non parliamo di esperimenti con piantine che crescono in provetta, ma di veri e propri raccolti. E sì, si sta partendo dal riso.

Dal laboratorio spaziale alla Terra: il riso super-compatto per ambienti estremi

Dietro questa piccola, grande idea c’è un progetto italiano che si chiama Moon-Rice. Suona poetico, ma è roba concreta. L’Agenzia Spaziale Italiana ha messo insieme tre università (Milano, Roma e Napoli) per trovare il modo di far crescere piante in ambienti spaziali, dove di spazio, appunto, ce n’è davvero poco. Il piano? Creare varietà di riso così compatte che possano vivere e produrre chicchi anche in una serra orbitante.

Il cuore del progetto è l’ingegneria genetica: i ricercatori stanno usando la tecnica CRISPR per modificare il DNA del riso e renderlo adatto a condizioni estreme. Non si tratta solo di farlo stare in piedi senza gravità: le piante devono essere minuscole, sì, ma anche nutrienti, con un buon contenuto proteico. Non solo sopravvivere, ma contribuire seriamente alla dieta degli astronauti.

La parte affascinante? I test avvengono qui sulla Terra, ma in condizioni che simulano lo spazio. A Napoli, per esempio, fanno ruotare le piantine su una macchina che inganna la gravità, così da capire come reagirebbero lassù, senza dover lanciare ogni esperimento oltre l’atmosfera.

E poi c’è un altro lato della storia: il benessere psicologico. Coltivare qualcosa, vederlo crescere, raccoglierlo… può essere un’ancora di normalità per chi vive mesi lontano da tutto.

E chissà: magari le varietà di riso nate per viaggiare nello spazio ci torneranno utili anche sulla Terra. In serra, nei deserti, o nei luoghi dove il clima sta cambiando troppo in fretta. Perché sì, anche un chicco di riso può portare un pezzo di futuro con sé.