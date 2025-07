RAM: è ufficiale lo standard LPDDR6

JEDEC ha presentato il debutto ufficiale del nuovo standard LPDDR6. Con tale novità, l’azienda rilancia la sfida dell’innovazione nel campo delle memorie RAM a basso consumo. Pensato per accompagnare la prossima ondata di dispositivi mobili e sistemi basati sull’intelligenza artificiale, tale aggiornamento tecnologico segna un passo decisivo verso memorie più veloci, affidabili e attente al risparmio energetico. L’annuncio, accolto con entusiasmo dal settore, è il risultato dell’impegno dei tecnici del Sottocomitato JC-42.6, specializzato in memorie a basso consumo. Il presidente di JEDEC, Mian Quddus, ha definito LPDDR6 una soluzione all’avanguardia, capace di coniugare efficienza, sicurezza e alte prestazioni.

JEDEC presenta un nuovo standard per RAM

Le prestazioni di LPDDR6 sono al centro dell’evoluzione. L’adozione di un’architettura doppio sub-canale con 12 DQ e 4 CA per ciascuno, consente un accesso più agile e una maggiore precisione nel controllo del flusso di dati. Una delle novità più rilevanti è la possibilità di gestire dinamicamente la lunghezza dei burst (32B o 64B). Offrendo così una risposta flessibile alle esigenze operative. Un ulteriore passo avanti viene dalla scrittura dinamica NT-ODT, pensata per adattare la trasmissione del segnale al carico effettivo e ridurre le interferenze.

Anche la sicurezza e l’integrità dei dati non sono state trascurate. LPDDR6 integra funzioni avanzate di protezione come il contatore di attivazioni per riga, progettato per preservare la stabilità delle celle di memoria. La modalità Carve-out Meta, invece, isola zone dedicate della memoria per gestire operazioni critiche con maggiore affidabilità. A completare il quadro ci sono il sistema ECC integrato, il supporto alla parità CA e una serie di controlli automatici tra cui lo scrubbing degli errori e il test MBIST.

Allo stesso tempo, la nuova tecnologia introduce soluzioni efficaci per ridurre il consumo energetico. LPDDR6 lavora a tensioni operative inferiori rispetto al suo predecessore LPDDR5. Limitando così l’assorbimento di energia soprattutto nelle fasi di bassa frequenza. Per l’efficienza dinamica si sfrutta un singolo sub-canale in scenari a basso consumo. Mentre meccanismi come il refresh parziale e attivo permettono di ottimizzare l’energia utilizzata nei cicli di aggiornamento.