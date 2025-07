Connessione ultraveloce con Iliad: la nuova offerta fibra che rivoluziona il mercato

Iliad continua a crescere nel mercato italiano, non solo nella telefonia mobile ma anche nelle offerte per la connessione domestica. Con la nuova promozione dedicata alla fibra ottica, l’operatore infatti propone una soluzione che punta su tre elementi fondamentali, ossia velocità, semplicità e convenienza. Il piano, attivabile da tutti, garantisce una connessione FTTH fino a 5GB al secondo, al costo di 25,99€ mensili. Il vero punto di forza, però, è la trasparenza. In quanto il prezzo non subirà mai aumenti nel tempo, resterà invariato “per sempre”, una rarità nel contesto attuale delle telecomunicazioni.

Fibra veloce, chiamate illimitate e modem incluso: Iliad punta sulla qualità senza compromessi

A rendere ancora più interessante la proposta è lo sconto dedicato a chi ha già una SIM Iliad attiva. I clienti mobile con un piano da 9,99€ o 11,99€ possono infatti attivare la fibra a soli 21,99€ al mese. Una strategia che premia la fidelizzazione e rende conveniente scegliere Iliad anche per la telefonia. Per chi non è ancora cliente, c’è la possibilità di attivare una nuova offerta mobile e successivamente richiedere la riduzione del prezzo direttamente online. Il processo di attivazione è rapido e gestibile dal sito ufficiale dell’operatore, previa verifica della copertura disponibile.

La proposta di Iliad non si limita alla sola connessione Internet. Il pacchetto include anche una linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso numeri nazionali e numerose destinazioni estere. Il modem Wi-Fi 7 viene fornito gratuitamente e garantisce prestazioni elevate anche se vi sono molti dispositivi connessi. A seconda dell’infrastruttura disponibile, si può navigare fino a 5GB su rete EPON, fino a 2.5GB su GPON oppure fino a 1GB nelle cosiddette “aree bianche”. L’offerta prevede un contributo di attivazione unico di 39,99€, ma nessun altro costo nascosto.

Iliad si conferma così una scelta solida per chi cerca affidabilità e chiarezza, in un mercato spesso segnato da clausole poco trasparenti. La nuova offerta dimostra come la semplicità possa essere la vera forza.