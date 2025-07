Galaxy AI

Un’indiscrezione aveva scosso il mondo degli smartphone, suggerendo che le avanzate funzionalità Galaxy AI di Samsung potessero diventare a pagamento a partire dal 2026. Tuttavia, Samsung ha rapidamente smentito queste voci, chiarendo di non avere alcun piano immediato per rendere a pagamento l’accesso alle sue funzionalità di intelligenza artificiale. La notizia ha rassicurato gli utenti, ma il dibattito sul futuro della monetizzazione dell’AI sui dispositivi mobili resta aperto.

Il dibattito sulla monetizzazione dell’AI

Con l’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa, molte aziende stanno cercando modi per monetizzare gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo. L’idea di offrire funzionalità AI avanzate tramite un abbonamento o un acquisto una tantum non è nuova e viene già esplorata in diversi settori. Le prime indiscrezioni sul modello “a pagamento” per Galaxy AI di Samsung avevano sollevato preoccupazioni tra gli utenti, abituati a ricevere le nuove funzioni software come parte integrante del proprio dispositivo.

Il timore era che le capacità più innovative, come l’editing fotografico avanzato, le traduzioni in tempo reale o le funzioni di riassunto intelligenti, potessero diventare esclusive per chi fosse disposto a pagare un extra. Questo avrebbe creato una distinzione tra utenti, limitando l’accesso all’innovazione per alcuni.

Fortunatamente per gli attuali e futuri possessori di dispositivi Galaxy, Samsung è intervenuta per fare chiarezza. L’azienda ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di non avere alcun piano per rendere a pagamento le funzionalità Galaxy AI. Questo vale non solo per i modelli attuali (come la serie Galaxy S24) ma anche per i futuri lanci (come i prossimi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7) e per diversi accessori smart.

Questa smentita è un’ottima notizia per i consumatori e rafforza la posizione di Samsung come leader nell’innovazione software integrata. Sembra che, per ora, l’azienda preferisca utilizzare le funzionalità AI come un fattore distintivo per incentivare l’acquisto dei suoi nuovi dispositivi, piuttosto che come una fonte di reddito aggiuntiva tramite abbonamenti.

Anche se Samsung ha chiarito che l’accesso a Galaxy AI non sarà a pagamento nel prossimo futuro, il panorama tecnologico è in continua evoluzione. Non è impensabile che, a fronte di funzionalità AI ancora più avanzate e onerose da mantenere o che richiedano una costante interazione con server remoti, l’industria possa in futuro esplorare modelli di monetizzazione. Per ora, però, Samsung si impegna a mantenere Galaxy AI come una caratteristica inclusa nel prezzo del dispositivo.