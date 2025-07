WhatsApp: la super truffa che sta svuotando i conti arriva in chat

Ognuno di noi al giorno d’oggi utilizza WhatsApp regolarmente per restare in contatto con i propri effetti e scambiare messaggi costantemente con chi si desidera, l’applicazione attualmente risulta infatti quella più utilizzata in tutto il mondo grazie alla sua versatilità e alle numerose funzionalità che la rendono di fatto molto gradita a tutti gli utenti, tutto ciò è solamente la punta dell’iceberg di una percorso davvero glorioso che nel corso degli anni ha permesso all’applicazione di diventare quello che è oggi.

Tutto questo ovviamente rappresenta un motivo di grande orgoglio per WhatsApp, ma purtroppo è diventato anche la causa di una problematica che affligge sia l’applicazione sia coloro che la utilizzano, stiamo parlando delle truffe online, questo pericolo infatti da diverso tempo è sbarcato sull’applicazione tecnica di verde e colpisce senza sosta tutti i consumatori, i truffatori vogliono infatti sfruttare la popolarità di WhatsApp per reperire molte più persone da colpire che con gli altri mezzi di comunicazione non riuscirebbero a contattare, il fenomeno ovviamente è arrivato anche qui in Italia e non risparmia davvero nessuno, non a caso recentemente una nuova truffa proprio su WhatsApp esplosa e sta creando non pochi problemi.

La truffa a nome di YouTube

La truffa di cui vi parliamo oggi si presenta alle vittime con un messaggio che i truffatori spacciano a nome di YouTube, questi ultimi fingendosi la nota piattaforma di streaming video propongono alla vittima dei facili guadagni in cambio dello svolgimento di alcuni semplici e basilari compiti, si parla infatti di commentare alcuni video oppure mettere dei semplici like in cambio di alcuni bonifici di qualche paio di euro, per di più i bonifici vengono inviati veramente e servono a conquistare la fiducia della vittima.

Una volta conquistata la fiducia, i truffatori propongono al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di moltiplicare i suoi soldi per poi rimandarglieli indietro, ovviamente si tratta di una promessa fasulla dal momento che una volta inviati i soldi spariranno nel nulla.