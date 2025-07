Samsung Galaxy A16 è da acquistare subito su Amazon con lo sconto del 41%

Un prodotto di qualità a meno di 150 euro, è questo che vi attende nel momento in cui doveste decidere di abbracciare la proposta di Amazon per l’acquisto di Samsung Galaxy A16, un must have assoluto per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione davvero più unica che rara, ottima per facilitare indiscutibilmente la vita di chi vuole il massimo con il minimo sforzo.

La promozione è da considerarsi disponibile per ogni utente in Italia, ciò sta a significare che chiunque vi può accedere liberamente, anche se non in possesso di un abbonamento Amazon Prime attivo. Il prodotto in questione è stato lanciato verso la fine del 2024, è caratterizzato dalla presenza di dimensioni in linea con gli standard attuali, pari a 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore, con un peso che si aggira sui 200 grammi. Il processore è di casa Samsung, stiamo parlando dell’ottimo Exynos 1330, octa-core con una frequenza di clock a 2,24GHz, passando comunque per la presenza di GPU Mali-G68 MP2, come anche di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (massima ed espandibile con microSD fino a 1,5TB).

Samsung Galaxy A16 ha un prezzo mai visto prima su Amazon

Volete acquistare il Samsung Galaxy A16 e spendere decisamente poco? allora dovete subito cogliere al volo l’occasione che vi si sta parando davanti, con la promozione che abbassa di molto la spesa finale da sostenere, partendo dal listino di 239,90 euro, ed arrivando a dover sostenere un investimento finale pari a soli 142,29 euro. Ordinate il prodotto subito a questo link.