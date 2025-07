Prime Video e le novità del 2025 tra produzioni italiane e NBA

Durante l’evento Prime Video Presents Italia 2025, andato in scena a Roma, Amazon ha tracciato le linee guida per la nuova stagione, mettendo in evidenza due pilastri della sua strategia: sport internazionale e contenuti italiani originali.

La notizia più rilevante riguarda l’arrivo dell’NBA su Prime Video. A partire dall’autunno, gli abbonati italiani potranno seguire 87 partite di regular season in esclusiva, oltre agli Emirates NBA Cup Knockout Rounds, al torneo Play-In, a una parte dei Playoff, a una delle due Conference Finals ogni anno e, dal 2026, anche alle Finals in esclusiva per sei stagioni. Un’operazione frutto di un accordo undicennale, che rappresenta un cambio di passo nel panorama dei diritti sportivi in streaming.

Champions League, produzioni originali e talenti italiani

Il calcio resta centrale nella programmazione. Marco Foroni, responsabile del comparto sport di Prime Video Italia, ha confermato che la Champions League continuerà a essere trasmessa per tutta la stagione 2025-26, con l’incontro del mercoledì sera dedicato in particolare alle squadre italiane. Gli ascolti in crescita del 18% rispetto alla prima stagione testimoniano l’interesse crescente per una proposta che unisce tecnologia interattiva, qualità editoriale e un team di commentatori molto apprezzato.

Accanto allo sport, Prime Video spinge forte sulle produzioni italiane. Tra i titoli annunciati figurano i film “Il Ministero dell’Amore” e “Ancora più Sexy”, la serie “Italian Postcards”, e format inediti come “Holiday Crush”, “Roast in Peace” e il reality “The Traitors Italia”. Torna anche “LOL: Chi ride è fuori” con una sesta stagione e uno speciale di Halloween.

Il tutto supportato da un cast variegato che va da Christian De Sica a Pif, passando per Corrado Guzzanti, Matilde Gioli e Alessia Marcuzzi, simbolo di un legame sempre più stretto tra il servizio e lo spettacolo italiano.

Un’offerta sempre più personalizzata

Secondo Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia, l’obiettivo per il 2025 è costruire una piattaforma capace di fondere storie locali e visioni globali, offrendo un’esperienza personalizzata e coinvolgente. Prime Video non vuole essere solo un servizio di streaming, ma un punto di riferimento culturale dove narrazione, emozione e innovazione convivono.