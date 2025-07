Very, la rete che corre veloce: internet illimitato in 5G per nuovi utenti

Un’estate connessa senza confini. È questo ciò che promette VeryMobile grazie a “Very Giga Unlimited”, l’offerta pensata per chi vuole navigare in 5G senza limiti e senza sorprese in bolletta. Attivabile fino al 4 agosto 2025, la promo è rivolta solo ai nuovi numeri e propone un piano mensile da 14,99€, con Giga illimitati a piena velocità. Una delle particolarità più interessanti è proprio la “full speed”, che consente di raggiungere fino a 2.000Mbps in download e 200Mbps in upload, a patto di possedere un dispositivo compatibile con la rete di nuova generazione.

Very senza limiti, ma con buon senso: ecco come funziona davvero l’illimitato

Oltre all’accesso illimitato a internet, la tariffa include 17,7GB di traffico in roaming nei Paesi UE e la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM virtuale. Le chiamate e gli SMS non sono inclusi nel pacchetto, ma restano disponibili a consumo, con un costo di 0,30 centesimi al minuto o per ogni messaggio inviato. Non è previsto alcun vincolo contrattuale, significa quindi che l’utente ha la libertà di disdire in qualsiasi momento. Il costo iniziale di attivazione è pari a 9,99€.

Very Giga Unlimited è pensata per un pubblico che vive la rete in modo intenso, ma l’utilizzo “illimitato” è regolato da criteri precisi. Infatti, il traffico dati mensile non può superare cinque volte la media degli utenti con offerte simili. Questo per garantire una gestione equilibrata della rete. La velocità garantita dalla tecnologia 5G permette comunque la possibilità di svolgere attività complesse come streaming in altissima definizione, gaming online senza lag, videoconferenze di lavoro fluide e download di file pesanti in pochi secondi. È però fondamentale che il cliente si trovi in una zona coperta da rete-5G e utilizzi uno smartphone abilitato.

L’attivazione si può effettuare online in pochi passaggi, si sceglie la promo, si inseriscono i dati, si seleziona il tipo di SIM e si riceve tutto comodamente a casa propria o via email. Chi preferisce alternative più economiche o con meno Giga può consultare le tante offerte Very disponibili, con prezzi a partire persino da 1,99€ al mese.