Netflix e Prime Video accolgono la pubblicità, ecco come eliminarla

Malgrado l’insoddisfazione generale degli utenti, le pubblicità su Netflix e Prime Video stanno diventando sempre più presenti. Le piattaforme, spinte dall’esigenza di coprire costi sempre maggiori per contenuti e produzioni, stanno infatti puntando sui piani più economici per attrarre nuovi abbonati, ma inserendo però sempre più spot pubblicitari. Amazon Prime Video, ad esempio, ha quasi raddoppiato il tempo dedicato alle pubblicità nel giro di pochi mesi. Dai 2-3,5 minuti iniziali all’ora, si è passati a oltre 6 minuti. Una scelta che, se da un lato mantiene basso il prezzo degli abbonamenti, dall’altro riduce drasticamente la qualità dell’esperienza utente.

Stop agli spot: eliminare la pubblicità su Netflix e Prime Video funziona solo su mobile

Chi non vuole o non può permettersi un abbonamento premium, però, non è senza alternative. Esiste infatti un metodo perfettamente legale, semplice e alla portata di tutti per aggirare le interruzioni pubblicitarie. Il trucco è utilizzare le stesse funzioni offerte dalle app ufficiali di Netflix e Prime Video. Scaricando un film o un episodio direttamente nella memoria del proprio smartphone o tablet, la visione avverrà senza alcuna pubblicità. Nessuna interruzione, nemmeno all’inizio del contenuto. Non è necessario disattivare la connessione internet, né attivare modalità particolari. L’app riconosce il contenuto locale e lo riproduce in automatico senza richiamare gli spot.

Il sistema funziona perfettamente anche con una semplice ricerca. Su Netflix, per esempio, se un contenuto è già presente nella memoria, l’app lo seleziona e avvia direttamente da lì. Così facendo, si risparmia anche traffico dati. Questa scorciatoia però non è valida su smart TV o altri dispositivi da salotto. Chi preferisce lo schermo grande dovrà accontentarsi degli spot oppure passare a un piano senza pubblicità.

In definitiva, per chi guarda spesso contenuti da mobile, questa è una soluzione pratica, veloce e soprattutto gratuita. Scaricare un episodio richiede pochi minuti, soprattutto con una buona connessione Wi-Fi o una rete 5G. Il risultato è una visione fluida, senza interruzioni, e senza costi extra.