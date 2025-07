Google Home: messaggi in tutta la casa grazie a Gemini

Per coloro che utilizzano il noto assistente di intelligenza artificiale Gemini e usano anche l’ecosistema Google Home per la propria abitazione arrivano novità decisamente importante, Google ha introdotto la possibilità di inviare i messaggi broadcast direttamente agli altoparlanti e ai display intelligenti presenti nell’abitazione, il tutto sarà possibile tramite un semplice comando vocale rivolto al proprio smartphone che renderà possibile far risuonare un annuncio in tutta l’abitazione, un esempio può essere un avviso per la cena pronta o che è arrivato il momento di uscire, tale cambiamento segna un passo significativo all’interno del processo di evoluzione che Google sta portando avanti per trasferire le storiche competenze del suo assistente all’interno del motore di intelligenza artificiale che oramai domina all’interno del mondo Google.

Passo in avanti importante

La differenza fondamentale rispetto a prima risiede nel fatto che la richiesta viene elaborata diversamente, fino a questo momento Gemini faceva da intermediario passando il comando a Google assistant per la sua esecuzione, adesso il tutto è integrato in modo nativo all’interno di Gemini, l’intelligenza artificiale gestisce per intero il processo in autonomia, rendendo la comunicazione non solo più rapida ed efficiente, ma anche più solida.

Gli utenti potranno infatti inviare l’annuncio a tutti i dispositivi o indirizzarlo in una stanza specifica semplicemente specificandolo all’interno del comando impartito all’assistente, ovviamente la distribuzione di questo cambiamento sta venendo in modo decisamente graduale, ma le prime segnalazioni giunte dal web confermano che la funzionalità è in fase di rilascio, quest’ultima potrebbe non essere ancora disponibile per tutti, quindi è normale che utilizzandola non la abbiate ancora a disposizione.

Ovviamente questo è un passo in più verso una profonda integrazione di Gemini che Google sta portando avanti ormai da diverso tempo, il quadro si fa sempre più completo, non a caso l’assistente sta arrivando in maniera sempre più stabile all’interno di svariate piattaforme.